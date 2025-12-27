Спецназ СБУ с начала войны уничтожил более 500 российских систем ПВО
Киев • УНН
Бойцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 500 российских систем противовоздушной обороны.
С начала полномасштабного вторжения России бойцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали более 500 российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил пресс-центр СБУ и обнародовал видео боевой работы спецназовцев "Альфы", передает УНН.
Мы по-своему "поздравляем" врага с сегодняшним Днем ПВО Сухопутных войск РФ. Ведь с начала полномасштабного вторжения наши воины спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины устроили систематическое уничтожение "непробиваемого" воздушного щита врага
Отмечается, что среди пораженных целей – ключевые элементы так называемой "самой современной российской ПВО", в частности:
- зенитно-ракетные системы большой и средней дальности С-400 и С-300,
- зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1",
- зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2 / Бук-М3", "Тор-М2", "Оса" и "Стрела-10",
- радиолокационные станции,
- командные пункты и средства обнаружения, без которых ПВО превращается в слепую и нескоординированную систему.
"Выполненная работа имеет бесспорную ценность: она позволила пробить коридоры в многослойной системе российской противовоздушной обороны и обеспечить проходы для ударов украинских дальнобойных дронов вглубь тыла противника – по базам, складам, аэродромам и другим военным целям", - подчеркнули в спецслужбе.
