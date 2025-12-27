$41.930.22
26 декабря, 18:17 • 9722 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 23566 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 22039 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 28514 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 41920 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 25847 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20544 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19394 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21168 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45701 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Спецназ СБУ с начала войны уничтожил более 500 российских систем ПВО

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 500 российских систем противовоздушной обороны.

Спецназ СБУ с начала войны уничтожил более 500 российских систем ПВО

С начала полномасштабного вторжения России бойцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали более 500 российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил пресс-центр СБУ и обнародовал видео боевой работы спецназовцев "Альфы", передает УНН.

Мы по-своему "поздравляем" врага с сегодняшним Днем ПВО Сухопутных войск РФ. Ведь с начала полномасштабного вторжения наши воины спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины устроили систематическое уничтожение "непробиваемого" воздушного щита врага

- говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пораженных целей – ключевые элементы так называемой "самой современной российской ПВО", в частности:

  • зенитно-ракетные системы большой и средней дальности С-400 и С-300,
    • зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1",
      • зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2 / Бук-М3", "Тор-М2", "Оса" и "Стрела-10",
        • радиолокационные станции,
          • командные пункты и средства обнаружения, без которых ПВО превращается в слепую и нескоординированную систему.

            "Выполненная работа имеет бесспорную ценность: она позволила пробить коридоры в многослойной системе российской противовоздушной обороны и обеспечить проходы для ударов украинских дальнобойных дронов вглубь тыла противника – по базам, складам, аэродромам и другим военным целям", - подчеркнули в спецслужбе.

            Напомним

            Подразделения Сил обороны Украины 26 декабря поразили сосредоточение живой силы 14 бригады спецназначения РФ в Бердянском и склад 228 мотострелкового полка в Старобешево. Также уничтожен склад ГСМ врага в Волновахе.

            Исследователи обнаружили вероятное местоположение российских ракет "Орешник" в Беларуси26.12.25, 23:39 • 1194 просмотра

            Вита Зеленецкая

