Сили оборони уразили бази запуску дронів, РЕБ і пункти управління окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили об’єкти запуску БпЛА, комплекс РЕБ і пункт управління окупантів. Також підтверджено знищення «Бук-М3».
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження місць запуску ударних БпЛА, комплексу РЕБ та пунктів управління окупантів, пише УНН.
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"28 серпня та в ніч на 29 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника", - ідеться у повідомленні.
Так, у районах міста Донецьк Донецької області та Гвардійського (ТОТ АР Крим) уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних БпЛА російських окупантів. Також в тимчасово окупованому українському Криму, в районі Знаменки, уражено комплекс радіоелектронної боротьби противника. Крім того, уражено пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 28 серпня 2026 року зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" в районі Клинців Брянської області рф", - додали у Генштабі.
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