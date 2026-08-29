Силы обороны поразили базы запуска дронов, РЭБ и пункты управления оккупантов - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение мест запуска ударных БПЛА, комплекса РЭБ и пунктов управления оккупантов, пишет УНН.

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"28 августа и в ночь на 29 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей противника", — говорится в сообщении.

Так, в районах города Донецка Донецкой области и Гвардейского (ВОТ АР Крым) поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских оккупантов. Также во временно оккупированном украинском Крыму, в районе Знаменки, поражён комплекс радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, поражён пункт управления БПЛА в Берестках Донецкой области — сообщили в Генштабе.

Степень нанесённого ущерба уточняется.

"По результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 28 августа 2026 года зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе Клинцов Брянской области рф", — добавили в Генштабе.

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