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Financial Times

Силы обороны поразили базы запуска дронов, РЭБ и пункты управления оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Силы обороны поразили объекты запуска БПЛА, комплекс РЭБ и пункт управления оккупантов. Также подтверждено уничтожение «Бук-М3».

Силы обороны поразили базы запуска дронов, РЭБ и пункты управления оккупантов - Генштаб
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение мест запуска ударных БПЛА, комплекса РЭБ и пунктов управления оккупантов, пишет УНН.

Подробности

"28 августа и в ночь на 29 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей противника", — говорится в сообщении.

Так, в районах города Донецка Донецкой области и Гвардейского (ВОТ АР Крым) поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских оккупантов. Также во временно оккупированном украинском Крыму, в районе Знаменки, поражён комплекс радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, поражён пункт управления БПЛА в Берестках Донецкой области

— сообщили в Генштабе.

Степень нанесённого ущерба уточняется.

"По результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 28 августа 2026 года зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе Клинцов Брянской области рф", — добавили в Генштабе.

В рф фиксируют атаку на склады DNS и OZON в ростовской области29.08.26, 08:58 • 2580 просмотров

Юлия Шрамко

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