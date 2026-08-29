В рф фиксируют атаку на склады DNS и OZON в ростовской области

В Ростовской области рф зафиксировали атаку на склады DNS и OZON, сообщают мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

Детали

губернатор области подтвердил атаку дронов.

OSINT-анализ ASTRA фиксирует, что во время атаки БПЛА на Ростовскую область пользователи соцсетей неоднократно сообщали о том, что загорелся склад DNS в Аксае. OSINT-аналитик ASTRA проанализировал доступные материалы и пришел к выводу, что дым может подниматься над складом. Рядом со складом DNS находится склад OZON. В пресс-службе OZON сообщили, что их объект в Аксае подвергся удару БПЛА.

"В Ростове продолжает гореть склад DNS, склад цифровой и бытовой техники", — указал утром Exilenova+.

"Сегодня ночью под атаку БПЛА попал один из наших логистических объектов в Ростовской области. Мы заранее эвакуировали всех работников. По предварительной информации, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили", — также подтвердили в пресс-службе OZON.

В Ростове-на-Дону после массированной атаки дронов вспыхнул крупный пожар, повреждены многоэтажки