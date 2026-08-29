В рф фиксируют атаку на склады DNS и OZON в ростовской области
Киев • УНН
В ростовской области фиксируют атаку на склады DNS и OZON. В OZON заявили, что потушили возгорание.
В Ростовской области рф зафиксировали атаку на склады DNS и OZON, сообщают мониторинговые ресурсы, пишет УНН.
Детали
губернатор области подтвердил атаку дронов.
OSINT-анализ ASTRA фиксирует, что во время атаки БПЛА на Ростовскую область пользователи соцсетей неоднократно сообщали о том, что загорелся склад DNS в Аксае. OSINT-аналитик ASTRA проанализировал доступные материалы и пришел к выводу, что дым может подниматься над складом. Рядом со складом DNS находится склад OZON. В пресс-службе OZON сообщили, что их объект в Аксае подвергся удару БПЛА.
"В Ростове продолжает гореть склад DNS, склад цифровой и бытовой техники", — указал утром Exilenova+.
"Сегодня ночью под атаку БПЛА попал один из наших логистических объектов в Ростовской области. Мы заранее эвакуировали всех работников. По предварительной информации, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили", — также подтвердили в пресс-службе OZON.
В Ростове-на-Дону после массированной атаки дронов вспыхнул крупный пожар, повреждены многоэтажки29.08.26, 05:37 • 2388 просмотров