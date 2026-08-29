В Ростове-на-Дону после массированной атаки дронов вспыхнул крупный пожар, повреждены многоэтажки

В ночь на 29 августа Ростов-на-Дону и ряд районов Ростовской области РФ подверглись массированной атаке беспилотников, после которой очевидцы сообщили о масштабном пожаре и повреждении жилых домов. Российские власти подтвердили атаку и заявили, что информацию о пострадавших и последствиях уточняют, пишет УНН.

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Жители Ростова-на-Дону и Аксая ночью сообщали о многочисленных звуках пролёта беспилотников. В сети также появились кадры крупного пожара и повреждённых многоквартирных домов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что атаке подверглись сразу несколько районов.

Атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы. Информация о пострадавших и последствиях на земле в результате падения обломков БПЛА уточняется – заявил Слюсарь.

Последствия атаки уточняются

Во время атаки российские власти объявляли ракетную и беспилотную опасность, позднее сообщив об её отбое.

По сообщениям очевидцев, повреждения зафиксированы в жилой застройке Ростова-на-Дону и Аксая. На опубликованных в сети кадрах также виден масштабный пожар.

Официальных данных о количестве пострадавших и полном масштабе повреждений пока нет. Украинская сторона на момент сообщения атаку не комментировала.

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