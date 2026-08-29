В Ростове-на-Дону после массированной атаки дронов вспыхнул крупный пожар, повреждены многоэтажки
Киев • УНН
В Ростове-на-Дону и районах области заявили о массированной атаке дронов. Повреждены многоэтажки, вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на 29 августа Ростов-на-Дону и ряд районов Ростовской области РФ подверглись массированной атаке беспилотников, после которой очевидцы сообщили о масштабном пожаре и повреждении жилых домов. Российские власти подтвердили атаку и заявили, что информацию о пострадавших и последствиях уточняют, пишет УНН.
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Жители Ростова-на-Дону и Аксая ночью сообщали о многочисленных звуках пролёта беспилотников. В сети также появились кадры крупного пожара и повреждённых многоквартирных домов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что атаке подверглись сразу несколько районов.
Атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы. Информация о пострадавших и последствиях на земле в результате падения обломков БПЛА уточняется
Последствия атаки уточняются
Во время атаки российские власти объявляли ракетную и беспилотную опасность, позднее сообщив об её отбое.
По сообщениям очевидцев, повреждения зафиксированы в жилой застройке Ростова-на-Дону и Аксая. На опубликованных в сети кадрах также виден масштабный пожар.
Официальных данных о количестве пострадавших и полном масштабе повреждений пока нет. Украинская сторона на момент сообщения атаку не комментировала.
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