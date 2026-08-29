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Оккупированная часть Херсонской области более суток без электроснабжения после ударов по подстанциям

Киев • УНН

 • 7918 просмотра

Удары украинских беспилотников повредили подстанции в оккупированной Херсонской области. Сроки восстановления электроснабжения неизвестны.

Оккупированная часть Херсонской области более суток без электроснабжения после ударов по подстанциям

На временно оккупированной части Херсонской области со вчерашнего дня отсутствует электроснабжение после ударов украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на назначенного рф «губернатора» владимира сальдо, пишет УНН.

Детали

По словам сальдо, несколько беспилотников атаковали электрические подстанции, в результате чего было повреждено оборудование. Сроки восстановления электроснабжения оккупационные власти пока не называют.

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Атаки произошли в рамках операции Сил беспилотных систем ВСУ «Крымский рубильник off». Ранее командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр» сообщал, что в течение 26–28 августа украинские дроны поразили 21 объект энергетики, а также Луганскую ТЭС.

Операция «Крымский рубильник off»

По данным Бровди, с 1 июля Силы беспилотных систем атаковали 315 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и на других захваченных россией территориях Украины.

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Среди пораженных объектов он называл подстанции «Алчевская» в Луганской области, «Тимофеевка» и «Геническая» в Херсонской области, а также ряд энергетических объектов на оккупированных частях Донецкой области и в Крыму.

Кроме того, под удары попадали газораспределительные станции на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма. По данным российской оккупационной администрации, последствиями последних атак стало масштабное обесточивание захваченной части Херсонщины.

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Степан Гафтко

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