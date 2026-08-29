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The Guardian

Окупована частина Херсонщини понад добу без електропостачання після ударів по підстанціях

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Удари українських безпілотників пошкодили підстанції на окупованій Херсонщині. Терміни відновлення електропостачання невідомі.

Окупована частина Херсонщини понад добу без електропостачання після ударів по підстанціях

На тимчасово окупованій частині Херсонської області з минулої доби відсутнє електропостачання після ударів українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на призначеного рф "губернатора" володимира сальдо, пише УНН.

Деталі

За словами сальдо, кілька безпілотників атакували електричні підстанції, внаслідок чого було пошкоджено обладнання. Терміни відновлення електропостачання окупаційна влада наразі не називає.

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Атаки відбулися в межах операції Сил безпілотних систем ЗСУ "Кримський рубильник off". Раніше командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" повідомляв, що протягом 26–28 серпня українські дрони уразили 21 енергооб'єкт, а також Луганську ТЕС.

Операція "Кримський рубильник off"

За даними Бровді, з 1 липня Сили безпілотних систем атакували 315 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму та на інших захоплених росією територіях України.

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Серед уражених об'єктів він називав підстанції "Алчевська" на Луганщині, "Тимофеєвка" та "Генічеська" на Херсонщині, а також низку енергетичних об'єктів на окупованих частинах Донеччини та у Криму.

Крім того, під удари потрапляли газорозподільні станції на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму. За даними російської окупаційної адміністрації, наслідком останніх атак стало масштабне знеструмлення захопленої частини Херсонщини.

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Степан Гафтко

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