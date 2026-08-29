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The Guardian

У ростові-на-дону після масованої атаки дронів спалахнула велика пожежа, пошкоджені багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

У ростові-на-дону та районах області заявили про масовану атаку дронів. Пошкоджені багатоповерхівки, спалахнула масштабна пожежа.

У ростові-на-дону після масованої атаки дронів спалахнула велика пожежа, пошкоджені багатоповерхівки

У ніч на 29 серпня ростов-на-дону та низка районів Ростовської області рф зазнали масованої атаки безпілотників, після якої очевидці повідомили про масштабну пожежу та пошкодження житлових будинків. російська влада підтвердила атаку та заявила, що інформацію про постраждалих і наслідки уточнюють, пише УНН.

Деталі

Жителі ростова-на-дону та аксая вночі повідомляли про численні звуки прольоту безпілотників. У мережі також з'явилися кадри великої пожежі та пошкоджених багатоквартирних будинків.

Губернатор ростовської області юрій слюсар заявив, що атаки зазнали одразу кілька районів.

Атаки зазнали ростов-на-дону, аксайський, багаєвський, неклинівський райони. Інформація про постраждалих та наслідки на землі в результаті падіння уламків БПЛА уточнюється

– заявив слюсар.

Наслідки атаки уточнюють

Під час атаки російська влада оголошувала ракетну та безпілотну небезпеку, згодом повідомивши про її відбій.

За повідомленнями очевидців, пошкодження зафіксовані у житловій забудові ростова-на-дону та аксая. На оприлюднених у мережі кадрах також видно масштабну пожежу.

Офіційних даних про кількість постраждалих та повний масштаб пошкоджень наразі немає. Українська сторона на момент повідомлення атаку не коментувала.

Окупована частина Херсонщини понад добу без електропостачання після ударів по підстанціях29.08.26, 04:55 • 13513 переглядiв

Степан Гафтко

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