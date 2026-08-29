У рф фіксують атаку на склади DNS і OZON у ростовській області

У Ростовській області рф зафіксували атаку на склади DNS і OZON, повідомляють моніторингові ресурси, пише УНН.

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губернатор області підтвердив дронову атаку.

OSINT-аналіз ASTRA фіксує, що під час атаки БПЛА на Ростовську область користувачі соцмереж неодноразово повідомляли про те, що спалахнув склад DNS в Аксаї. OSINT-аналітик ASTRA проаналізував доступні матеріали і дійшов висновку, що дим може підніматися над складом. Поруч зі складом DNS знаходиться склад OZON. У пресслужбі OZON повідомили, що їх об'єкт в Аксаї зазнав удару БПЛА.

"У Ростові продовжує горіти склад DNS, склад цифрової та побутової техніки", - вказав вранці Exilenova+.

"Сьогодні вночі під атаку БПЛА потрапив один із наших логістичних об'єктів у Ростовській області. Ми наперед евакуювали всіх працівників. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Виникло невелике загоряння, але його одразу ж загасили", - також підтвердили у пресслужбі OZON.

У ростові-на-дону після масованої атаки дронів спалахнула велика пожежа, пошкоджені багатоповерхівки