Депутаты Европарламента готовятся голосовать за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

$41.230.05
48.500.10
ukenru
12:18 • 5954 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 15972 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 28509 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 17735 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 28994 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 29504 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15262 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 34497 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23359 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 60474 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
26%
750мм
Популярные новости
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 10795 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 16602 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 24187 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 29129 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 13626 просмотра
публикации
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 6866 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 28515 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 28998 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 29507 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 34498 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 8426 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 44572 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 43804 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 48575 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 53853 просмотра
Актуальное
Северный поток
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Шахед-136

Депутаты Европарламента готовятся голосовать за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В начале октября депутаты Европарламента снова будут голосовать за вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Два ходатайства поступили от правых и левых фракций, критикующих ее политику.

Депутаты Европарламента готовятся голосовать за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Депутаты Европейского парламента в начале октября в очередной раз будут голосовать за вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщила спикер парламента Роберта Метсола, информирует DW, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ, в руководство Европарламента поступили сразу два ходатайства - от правой фракции "Патриоты за Европу" и от Левой фракции. Оба документа направлены против политики фон дер Ляйен, однако по правилам вотум недоверия выдвигается в отношении всей Еврокомиссии.

По образцу статьи 5 НАТО: Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над гарантиями безопасности для Украины18.08.25, 22:37 • 4935 просмотров

В заявлении "Патриотов за Европу" звучит критика миграционной политики, курса ЕК в сфере климата, а также обвинения главы Еврокомиссии в "недостатке прозрачности и цензуры".

Левые же раскритиковали фон дер Ляйен за переговоры с президентом США Дональдом Трампом. 

Катастрофическое таможенное соглашение с Вашингтоном уничтожит тысячи рабочих мест. Кроме того, Еврокомиссия слишком долго молчала о гуманитарной ситуации в секторе Газа 

- заявил глава фракции Мартин Ширдеван, подчеркнув, что договоренности еще не подписаны официально. 

Издание Politico отмечает, что подача сразу двух вотумов от политических сил, находящихся на противоположных полюсах, является беспрецедентной ситуацией.

Несмотря на острую критику, отставка фон дер Ляйен и всей Еврокомиссии выглядит маловероятной. Для принятия решения необходимо большинство в две трети голосов и не менее 361 голоса "за" (при полном присутствии депутатов, которых 480).

Напомним, летом 2024 года уже состоялось похожее голосование после инициативы румынского депутата Георге Пипери из группы ECR. Тогда фон дер Ляйен поддержали 360 евродепутатов из 553 присутствующих, 175 выступили против, еще 18 воздержались.

Еврокомиссия предлагает ограничить торговлю с Израилем в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа10.09.25, 15:10 • 3598 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Европейский парламент
Европейская комиссия
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Сектор Газа