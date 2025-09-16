Депутаты Европарламента готовятся голосовать за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Депутаты Европейского парламента в начале октября в очередной раз будут голосовать за вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщила спикер парламента Роберта Метсола, информирует DW, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ, в руководство Европарламента поступили сразу два ходатайства - от правой фракции "Патриоты за Европу" и от Левой фракции. Оба документа направлены против политики фон дер Ляйен, однако по правилам вотум недоверия выдвигается в отношении всей Еврокомиссии.

В заявлении "Патриотов за Европу" звучит критика миграционной политики, курса ЕК в сфере климата, а также обвинения главы Еврокомиссии в "недостатке прозрачности и цензуры".

Левые же раскритиковали фон дер Ляйен за переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Катастрофическое таможенное соглашение с Вашингтоном уничтожит тысячи рабочих мест. Кроме того, Еврокомиссия слишком долго молчала о гуманитарной ситуации в секторе Газа - заявил глава фракции Мартин Ширдеван, подчеркнув, что договоренности еще не подписаны официально.

Издание Politico отмечает, что подача сразу двух вотумов от политических сил, находящихся на противоположных полюсах, является беспрецедентной ситуацией.

Несмотря на острую критику, отставка фон дер Ляйен и всей Еврокомиссии выглядит маловероятной. Для принятия решения необходимо большинство в две трети голосов и не менее 361 голоса "за" (при полном присутствии депутатов, которых 480).

Напомним, летом 2024 года уже состоялось похожее голосование после инициативы румынского депутата Георге Пипери из группы ECR. Тогда фон дер Ляйен поддержали 360 евродепутатов из 553 присутствующих, 175 выступили против, еще 18 воздержались.

