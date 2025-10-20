Новый iPhone от Apple превосходит предыдущую модель по продажам на 14% в США и Китае
Киев • УНН
Продажи новейшей модели iPhone 17 от Apple выросли на 14% за первые 10 дней в США и Китае по сравнению с iPhone 16. Спрос на базовый iPhone 17 значительно превышает прошлогоднюю модель из-за улучшенного дисплея, большего объема памяти и обновленного чипа A19.
Детали
Эти данные являются первым количественным показателем реакции потребителей на новинку на двух главных рынках Apple. В частности, спрос на стандартный iPhone 17 значительно превышает спрос на прошлогоднюю модель стоимостью $799. Аналитики Counterpoint объясняют это улучшенным дисплеем, большим объемом памяти и обновленным чипом A19.
Потребителей привлекает базовая модель iPhone 17 благодаря улучшенным характеристикам и обновлениям. В Китае продажи почти вдвое выше, чем у базовой модели iPhone 16 за аналогичный период — и эта тенденция сохраняется в октябре
iPhone 17 Pro Max — также пользуется большим спросом, особенно в США. По словам Counterpoint, именно эта модель привлекает пользователей, которые в последний раз покупали телефон еще во время пандемии. Новый флагман Apple имеет лучшую камеру из всех предыдущих моделей, усовершенствованную систему охлаждения и самые значительные физические изменения за последние годы.
Дополнение
Apple, базирующаяся в Купертино (Калифорния), по-прежнему получает примерно половину своего дохода от продажи iPhone. Компании удается удерживать высокие продажи устройства, несмотря на некоторые ошибки в разработке функций искусственного интеллекта. Китайские потребители до сих пор ожидают запуска Apple Intelligence в стране.
Напомним
Apple представила iPhone 17 с процессором A19, 6,3-дюймовым дисплеем ProMotion и улучшенной керамической защитой. Модель имеет 48-мегапиксельную камеру Fusion и доступна в пяти цветах.