Новый iPhone от Apple превосходит предыдущую модель по продажам на 14% в США и Китае

Продажи новейшей модели iPhone 17 от Apple выросли на 14% за первые 10 дней в США и Китае по сравнению с iPhone 16. Спрос на базовый iPhone 17 значительно превышает прошлогоднюю модель из-за улучшенного дисплея, большего объема памяти и обновленного чипа A19.