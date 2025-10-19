OnlyFans обійшла Apple і NVIDIA: стала найприбутковішою компанією світу за доходом на одного працівника
Платформа OnlyFans очолила світовий рейтинг за рівнем прибутковості на одного співробітника, досягнувши $37,6 мільйона доходу на працівника. Цей показник значно перевищує результати технологічних гігантів, таких як NVIDIA ($3,6 млн) та Apple ($2,4 млн).
Аналітики фінансово-маркетингової компанії Barchart повідомили, що платформа OnlyFans очолила світовий рейтинг за рівнем прибутковості на одного співробітника. Згідно з їхніми підрахунками, середній дохід на одного працівника компанії становить $37,6 мільйона – показник, який перевищує результати навіть технологічних гігантів, про це пише УНН.
Деталі
Для порівняння, NVIDIA демонструє $3,6 млн доходу на працівника, Apple – $2,4 млн, Meta – $2,2 млн, Google – $1,9 млн, а OpenAI та Microsoft – близько $1,1 млн на кожного співробітника.
Такий розрив пояснюється унікальною бізнес-моделлю платформи OnlyFans, яка дозволяє авторам контенту напряму монетизувати свою аудиторію, тоді як сама компанія отримує частку від їхнього прибутку. Експерти зазначають, що попри скромний штат працівників, OnlyFans генерує гігантські обсяги грошових потоків завдяки популярності контенту категорії 18+.
На фоні цього навіть провідні гравці ІТ-ринку виглядають більш "скромно", що ще раз підкреслює зміну акцентів у цифровій економіці – від технологічних інновацій до монетизації людської уваги.
