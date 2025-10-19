OnlyFans обошла Apple и NVIDIA: стала самой прибыльной компанией мира по доходу на одного сотрудника

$41.640.00
48.520.00
ukenru
09:24 • 3948 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
08:44 • 13532 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 31217 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 45831 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 43442 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 44836 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 52368 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 71634 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 48298 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49934 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
80%
748мм
Популярные новости
На Запорожском направлении оккупанты оставляют раненых умирать на позициях19 октября, 04:09 • 6218 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 20145 просмотра
БПЛА атаковали российский Оренбург: горит крупнейший в мире газовый комплекс19 октября, 05:33 • 7914 просмотра
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP19 октября, 06:30 • 14180 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto08:35 • 14440 просмотра
публикации
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto08:35 • 14559 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 104101 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 126149 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 149817 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 114117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Блогеры
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 20264 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 29998 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 46528 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 50510 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 78047 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Вашингтон Пост
Золото
Грибы

OnlyFans обошла Apple и NVIDIA: стала самой прибыльной компанией мира по доходу на одного сотрудника

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Платформа OnlyFans возглавила мировой рейтинг по уровню прибыльности на одного сотрудника, достигнув $37,6 миллиона дохода на работника. Этот показатель значительно превышает результаты технологических гигантов, таких как NVIDIA ($3,6 млн) и Apple ($2,4 млн).

OnlyFans обошла Apple и NVIDIA: стала самой прибыльной компанией мира по доходу на одного сотрудника

Аналитики финансово-маркетинговой компании Barchart сообщили, что платформа OnlyFans возглавила мировой рейтинг по уровню прибыльности на одного сотрудника. Согласно их подсчетам, средний доход на одного работника компании составляет $37,6 миллиона – показатель, который превышает результаты даже технологических гигантов, об этом пишет УНН.

Подробности

Для сравнения, NVIDIA демонстрирует $3,6 млн дохода на сотрудника, Apple – $2,4 млн, Meta – $2,2 млн, Google – $1,9 млн, а OpenAI и Microsoft – около $1,1 млн на каждого сотрудника.

Количество уголовных производств за порнографию в Украине выросло на 13% за год - отчет17.10.25, 11:50 • 3005 просмотров

Такой разрыв объясняется уникальной бизнес-моделью платформы OnlyFans, которая позволяет авторам контента напрямую монетизировать свою аудиторию, тогда как сама компания получает долю от их прибыли. Эксперты отмечают, что несмотря на скромный штат сотрудников, OnlyFans генерирует гигантские объемы денежных потоков благодаря популярности контента категории 18+.

На фоне этого даже ведущие игроки ИТ-рынка выглядят более "скромно", что еще раз подчеркивает изменение акцентов в цифровой экономике – от технологических инноваций до монетизации человеческого внимания.

Украинцы задолжали государству почти 400 млн грн налогов от доходов на OnlyFans06.10.25, 15:29 • 2653 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Тренд
Блогеры
OpenAI
Украина
Майкрософт
Apple Inc.
Google