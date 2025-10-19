OnlyFans обошла Apple и NVIDIA: стала самой прибыльной компанией мира по доходу на одного сотрудника
Платформа OnlyFans возглавила мировой рейтинг по уровню прибыльности на одного сотрудника, достигнув $37,6 миллиона дохода на работника. Этот показатель значительно превышает результаты технологических гигантов, таких как NVIDIA ($3,6 млн) и Apple ($2,4 млн).
Подробности
Для сравнения, NVIDIA демонстрирует $3,6 млн дохода на сотрудника, Apple – $2,4 млн, Meta – $2,2 млн, Google – $1,9 млн, а OpenAI и Microsoft – около $1,1 млн на каждого сотрудника.
Такой разрыв объясняется уникальной бизнес-моделью платформы OnlyFans, которая позволяет авторам контента напрямую монетизировать свою аудиторию, тогда как сама компания получает долю от их прибыли. Эксперты отмечают, что несмотря на скромный штат сотрудников, OnlyFans генерирует гигантские объемы денежных потоков благодаря популярности контента категории 18+.
На фоне этого даже ведущие игроки ИТ-рынка выглядят более "скромно", что еще раз подчеркивает изменение акцентов в цифровой экономике – от технологических инноваций до монетизации человеческого внимания.
