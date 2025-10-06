Украинцы задолжали государству почти 400 млн грн налогов от доходов на OnlyFans

Граждане Украины, которые в течение 2020–2022 годов получали доходы от размещения контента на платформе OnlyFans, по состоянию на сентябрь 2025 года имеют налоговый долг в размере 384,7 млн грн. Эту информацию журналисту УНН подтвердила Государственная налоговая служба.

Отвечая на вопрос, действительно ли по состоянию на 1 сентября 2025 года украинские граждане, получавшие доходы от размещения контента на платформе OnlyFans в 2020–2022 годах, имеют налоговый долг в размере 384,7 млн грн, в Налоговой службе ответили: "Все верно".

Напомним

Владелец OnlyFans ведет переговоры с Forest Road Company о продаже платформы. Компания хочет отойти от порнографического контента.