Эксклюзив
12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Украинцы задолжали государству почти 400 млн грн налогов от доходов на OnlyFans

Киев • УНН

 • 900 просмотра

По состоянию на сентябрь 2025 года граждане Украины имеют налоговый долг в размере 384,7 млн грн за доходы от OnlyFans в 2020–2022 годах. Государственная налоговая служба подтвердила эту информацию.

Украинцы задолжали государству почти 400 млн грн налогов от доходов на OnlyFans

Граждане Украины, которые в течение 2020–2022 годов получали доходы от размещения контента на платформе OnlyFans, по состоянию на сентябрь 2025 года имеют налоговый долг в размере 384,7 млн грн. Эту информацию журналисту УНН подтвердила Государственная налоговая служба.

Отвечая на вопрос, действительно ли по состоянию на 1 сентября 2025 года украинские граждане, получавшие доходы от размещения контента на платформе OnlyFans в 2020–2022 годах, имеют налоговый долг в размере 384,7 млн грн, в Налоговой службе ответили: "Все верно".

OnlyFans выплатила владельцу рекордные $701 млн дивидендов и готовится к продаже22.08.25, 11:23 • 3790 просмотров

Напомним

Владелец OnlyFans ведет переговоры с Forest Road Company о продаже платформы. Компания хочет отойти от порнографического контента.

Алена Уткина

ОбществоЭкономика
Государственная налоговая служба Украины
Украина