OnlyFans выплатила владельцу рекордные $701 млн дивидендов и готовится к продаже

Киев • УНН

 • 170 просмотра

OnlyFans выплатил владельцу Леониду Радвинскому 701 млн долларов дивидендов. Это рекордная выплата на фоне слухов о возможной продаже бизнеса по оценке до $8 млрд.

OnlyFans выплатила владельцу рекордные $701 млн дивидендов и готовится к продаже

Платформа OnlyFans, которая позволяет авторам монетизировать свой контент напрямую через подписки, выплатила своему владельцу Леониду Радвинскому 701 млн долларов дивидендов. Эта рекордная выплата стала известна из отчетности лондонской компании Fenix International Ltd., управляющей сервисом, на фоне слухов о возможной продаже бизнеса по оценке до $8 млрд. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на конец 2024 года:

  • объем транзакций на платформе достиг $7,2 млрд (против $6,6 млрд годом ранее);
    • прибыль до налогообложения – $684 млн (+4% г/г);
      • количество аккаунтов авторов выросло до 4,6 млн (+13%);
        • количество аккаунтов подписчиков увеличилось на 24%, до 377,5 млн.

          OnlyFans получает прибыль благодаря 20% комиссии со всех транзакций – от видео и фото до приватных чатов.

          Леонид Радвинский, украинско-американский предприниматель, стал владельцем платформы в 2018 году, выкупив ее у основателей Гая и Тима Стокли. Родился он в Одессе, а в детстве переехал с семьей в США. Ныне бизнесмен проживает во Флориде.

          С 2021 года Радвинский получил от OnlyFans около $1,8 млрд дивидендов:

          • $284 млн в 2021 году;
            • $338 млн в 2022-м;
              • $472 млн в 2023-м;
                • $701 млн в 2024-м.

                  Платформа, которая получила пиковую популярность во времена пандемии коронавируса, стала одним из самых прибыльных ресурсов для креаторов в сфере развлечений, фитнеса, кулинарии и, прежде всего, индустрии для взрослых. Несмотря на критику, OnlyFans рассматривается как один из ключевых игроков на рынке цифровых подписок, что может объяснять интерес потенциальных покупателей.

                  Напомним

                  Владелец OnlyFans ведет переговоры с Forest Road Company о продаже платформы. Компания хочет отойти от порнографического контента.

                  Степан Гафтко

                  ЭкономикаНовости МираТехнологии
                  Pornhub
                  COVID-19
                  Доллар США
                  Bloomberg News
                  Bloomberg L.P.
                  Соединённые Штаты
                  Венгрия
                  Украина
                  Флорида
                  Лондон
                  Одесса