OnlyFans виплатила власнику рекордні $701 млн дивідендів і готується до продажу
OnlyFans виплатив власнику Леоніду Радвінському 701 млн доларів дивідендів. Це рекордна виплата на тлі чуток про можливий продаж бізнесу за оцінкою до $8 млрд.
Платформа OnlyFans, яка дозволяє авторам монетизувати свій контент напряму через підписки, виплатила своєму власнику Леоніду Радвінському 701 млн доларів дивідендів. Ця рекордна виплата стала відомою зі звітності лондонської компанії Fenix International Ltd., що керує сервісом, на тлі чуток про можливий продаж бізнесу за оцінкою до $8 млрд. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Станом на кінець 2024 року:
- обсяг транзакцій на платформі сягнув $7,2 млрд
(проти $6,6 млрд роком раніше);
- прибуток до оподаткування – $684 млн (+4% р/р);
- кількість акаунтів авторів виросла до 4,6 млн
(+13%);
- кількість акаунтів підписників збільшилася на 24%,
до 377,5 млн.
OnlyFans отримує прибуток завдяки 20% комісії з усіх транзакцій – від відео й фото до приватних чатів.
Леонід Радвінський, українсько-американський підприємець, став власником платформи у 2018 році, викупивши її у засновників Гая та Тіма Стоклі. Народився він в Одесі, а в дитинстві переїхав із родиною до США. Нині бізнесмен мешкає у Флориді.
З 2021 року Радвінський отримав від OnlyFans близько $1,8 млрд дивідендів:
- $284 млн у 2021 році;
- $338 млн у 2022-му;
- $472 млн у 2023-му;
- $701 млн у 2024-му.
Платформа, яка здобула пікову популярність у часи пандемії коронавірусу, стала одним із найприбутковіших ресурсів для креаторів у сфері розваг, фітнесу, кулінарії та, передусім, індустрії для дорослих. Попри критику, OnlyFans розглядається як один із ключових гравців на ринку цифрових підписок, що може пояснювати інтерес потенційних покупців.
