Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 16527 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 33668 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 34147 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 41883 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 23476 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 34239 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 72290 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79403 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 82060 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
OnlyFans виплатила власнику рекордні $701 млн дивідендів і готується до продажу

Київ • УНН

 • 144 перегляди

OnlyFans виплатив власнику Леоніду Радвінському 701 млн доларів дивідендів. Це рекордна виплата на тлі чуток про можливий продаж бізнесу за оцінкою до $8 млрд.

OnlyFans виплатила власнику рекордні $701 млн дивідендів і готується до продажу

Платформа OnlyFans, яка дозволяє авторам монетизувати свій контент напряму через підписки, виплатила своєму власнику Леоніду Радвінському 701 млн доларів дивідендів. Ця рекордна виплата стала відомою зі звітності лондонської компанії Fenix International Ltd., що керує сервісом, на тлі чуток про можливий продаж бізнесу за оцінкою до $8 млрд. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на кінець 2024 року:

  • обсяг транзакцій на платформі сягнув $7,2 млрд (проти $6,6 млрд роком раніше);
    • прибуток до оподаткування – $684 млн (+4% р/р);
      • кількість акаунтів авторів виросла до 4,6 млн (+13%);
        • кількість акаунтів підписників збільшилася на 24%, до 377,5 млн.

          OnlyFans отримує прибуток завдяки 20% комісії з усіх транзакцій – від відео й фото до приватних чатів.

          Леонід Радвінський, українсько-американський підприємець, став власником платформи у 2018 році, викупивши її у засновників Гая та Тіма Стоклі. Народився він в Одесі, а в дитинстві переїхав із родиною до США. Нині бізнесмен мешкає у Флориді.

          З 2021 року Радвінський отримав від OnlyFans близько $1,8 млрд дивідендів:

          • $284 млн у 2021 році;
            • $338 млн у 2022-му;
              • $472 млн у 2023-му;
                • $701 млн у 2024-му.

                  Платформа, яка здобула пікову популярність у часи пандемії коронавірусу, стала одним із найприбутковіших ресурсів для креаторів у сфері розваг, фітнесу, кулінарії та, передусім, індустрії для дорослих. Попри критику, OnlyFans розглядається як один із ключових гравців на ринку цифрових підписок, що може пояснювати інтерес потенційних покупців.

                  Нагадаємо

                  Власник OnlyFans веде переговори з Forest Road Company про продаж платформи. Компанія хоче відійти від порнографічного контенту.

                  Степан Гафтко

