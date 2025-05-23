OnlyFans можуть продати за 8 млрд доларів інвесткомпанії, яка спеціалізується на науках про життя

Американська інвестиційна компанія з Лос-Анджелеса, яка спеціалізується на медіа, а також енергетиці та науках про життя, веде переговори про викуп OnlyFans Ltd. в рамках угоди, яка оцінює платформу у 8 мільярдів доларів. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на агенцію Reutrers, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що OnlyFans, починаючи з березня, веде переговори з Forest Road Company про угоду, умови якої не розголошуються. Як повідомляють анонімні джерела, компанія також розглядає інших претендентів для контракту.

Сервіс OnlyFans, що базується в Лондоні, має репутацію хостингу порнографічного і дорослого контенту, забороненого в більшості інших соціальних мереж, намагається відійти від жорсткого контенту на користь менш відвертих матеріалів - йдеться у дописі.

Як пише Bloomberg, компанія, якою з 2018 року володіє мільярдер українського походження Леонід Радвінський, неухильно нарощує свою команду з коміків, шеф-кухарів, персональних тренерів та інших митців, щоб розширити свою базу користувачів.

За даними видання, Forest Road - інвестиційна фірма, заснована в 2017 році, яка спеціалізується на медіа та цифровому контенті, а також на енергетиці та науках про життя.

Нагадаємо

Українські моделі OnlyFans заробили 111 млн дол. у 2020-2022 роках. ДПС отримала дані про 5435 українців, які отримували доходи від платформи.

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки