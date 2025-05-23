OnlyFans могут продать за 8 млрд долларов инвесткомпании, специализирующейся на науках о жизни

Владелец OnlyFans ведет переговоры с Forest Road Company о продаже платформы. Компания хочет отойти от порнографического контента.

Американская инвестиционная компания из Лос-Анджелеса, специализирующаяся на медиа, а также энергетике и науках о жизни, ведет переговоры о выкупе OnlyFans Ltd. в рамках соглашения, которое оценивает платформу в 8 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на агентство Reutrers, передает УНН. Детали Отмечается, что OnlyFans, начиная с марта, ведет переговоры с Forest Road Company о соглашении, условия которого не разглашаются. Как сообщают анонимные источники, компания также рассматривает и других претендентов для контракта. Сервис OnlyFans, базирующийся в Лондоне, имеет репутацию хостинга порнографического и взрослого контента, запрещенного в большинстве других социальных сетей, пытается отойти от жесткого контента в пользу менее откровенных материалов - говорится в заметке. Как пишет Bloomberg, компания, которой с 2018 года владеет миллиардер украинского происхождения Леонид Радвинский, неуклонно наращивает свою команду из комиков, шеф-поваров, персональных тренеров и других художников, чтобы расширить свою базу пользователей. По данным издания, Forest Road - инвестиционная фирма, основанная в 2017 году, которая специализируется на медиа и цифровом контенте, а также на энергетике и науках о жизни. Напомним Украинские модели OnlyFans заработали 111 млн долл. в 2020-2022 годах. ГНС получила данные о 5435 украинцах, получавших доходы от платформы. В Украине за работу на OnlyFans вынесено шесть приговоров за 3 года