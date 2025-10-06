Українці заборгували державі майже 400 млн грн податків від доходів на OnlyFans
Станом на вересень 2025 року громадяни України мають податковий борг у розмірі 384,7 млн грн за доходи від OnlyFans у 2020–2022 роках. Державна податкова служба підтвердила цю інформацію.
Відповідаючи на запитання, чи дійсно станом на 1 вересня 2025 року українські громадяни, які отримували доходи від розміщення контенту на платформі OnlyFans у 2020–2022 роках, мають податковий борг у розмірі 384,7 млн грн, у Податковій службі відповіли: "Все вірно".
Власник OnlyFans веде переговори з Forest Road Company про продаж платформи. Компанія хоче відійти від порнографічного контенту.