Эксклюзив
08:14 • 9830 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 26857 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 20683 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 52408 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 57348 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 41326 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 41903 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40728 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 64360 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37963 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Количество уголовных производств за порнографию в Украине выросло на 13% за год - отчет

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Количество уголовных производств за контент 18+ в Украине растет. Производство и распространение порноконтента в государстве запрещено. В то же время, уплата налогов с дохода подобной продукции не является основанием для уголовного производства, если нет доказательств порнографии.

Количество уголовных производств за порнографию в Украине выросло на 13% за год - отчет

В Украине зафиксировано на 13% больше уголовных производств за порноконтент, чем за аналогичный период 2024 года. Ключевой вопрос для представителей сферы цифрового контента для взрослых — статья 301 УКУ.

Об этом говорится в отчете Оpendatabot, передает УНН.

Детали

В этом году по статье 301 УКУ, в которой говорится о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов, было открыто 1 498 уголовных производств. За такой же период в прошлом году было открыто на 13% производств (1 320).

По данным отслеживания открытых данных Украины, в 95% производств по контенту "для взрослых" уже есть подозрения. Также зафиксировано, что 81% из них в суде.

Справка

Производство и распространение порноконтента в Украине запрещено. По данным СМИ, в Украине активно действует экспертиза по соответствующему контенту.

В то же время норма не сочетается с регулированием уплаты налогов за полученный доход с контента 18+. 

ГНС отправляет сообщения представителям платформ вроде OnlyFans с призывом декларировать доходы, что в то же время вызывает беспокойство среди последних. Модели и авторы боятся, что декларирование автоматически приведет к уголовным производствам.

Главный риск для представителей сферы контента для взрослых, комментарий юриста

В Украине действует норма статьи 301 УКУ, ее декриминализация не решена - пока эта норма действует, любой контент может быть истолкован неоднозначно.

Если модели и креаторы OnlyFans по требованию Налоговой готовы задекларировать свои доходы и уплатить налоги, это не должно автоматически становиться основанием для открытия уголовного производства по статье 301, считает адвокат Леся Михаленко.

Уголовного кодекса Украины. Ведь платформы не передают, а ГНС не анализирует содержание контента, а видит только финансовые поступления. В частности, на том же OnlyFans можно размещать контент любого характера — не обязательно эротического. Есть, например, фитнес-тренеры, преподаватели, блогеры, музыканты. Даже учительница математики может вести образовательный блог. 

- комментирует юрист.

Специалист отмечает, что "формально риск попасть под статью после уплаты налогов существует". Но он не возникает из-за факта декларирования. 

Это может произойти только, если в ходе проверки следователи найдут конкретные материалы 18+, которые квалифицируют как порнографические

- говорит Леся Михаленко.

Напомним

В июле стало известно, что идея легализовать порнографию в Украине вызвала оживленное обсуждение в обществе. Инициатива получила новую волну внимания после петиции модели OnlyFans Светланы Дворниковой, которая набрала более 25 тысяч подписей.

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Блогеры
Украина