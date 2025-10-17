Количество уголовных производств за порнографию в Украине выросло на 13% за год - отчет
Киев • УНН
Количество уголовных производств за контент 18+ в Украине растет. Производство и распространение порноконтента в государстве запрещено. В то же время, уплата налогов с дохода подобной продукции не является основанием для уголовного производства, если нет доказательств порнографии.
В Украине зафиксировано на 13% больше уголовных производств за порноконтент, чем за аналогичный период 2024 года. Ключевой вопрос для представителей сферы цифрового контента для взрослых — статья 301 УКУ.
Об этом говорится в отчете Оpendatabot, передает УНН.
Детали
В этом году по статье 301 УКУ, в которой говорится о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов, было открыто 1 498 уголовных производств. За такой же период в прошлом году было открыто на 13% производств (1 320).
По данным отслеживания открытых данных Украины, в 95% производств по контенту "для взрослых" уже есть подозрения. Также зафиксировано, что 81% из них в суде.
Справка
Производство и распространение порноконтента в Украине запрещено. По данным СМИ, в Украине активно действует экспертиза по соответствующему контенту.
В то же время норма не сочетается с регулированием уплаты налогов за полученный доход с контента 18+.
ГНС отправляет сообщения представителям платформ вроде OnlyFans с призывом декларировать доходы, что в то же время вызывает беспокойство среди последних. Модели и авторы боятся, что декларирование автоматически приведет к уголовным производствам.
Главный риск для представителей сферы контента для взрослых, комментарий юриста
В Украине действует норма статьи 301 УКУ, ее декриминализация не решена - пока эта норма действует, любой контент может быть истолкован неоднозначно.
Если модели и креаторы OnlyFans по требованию Налоговой готовы задекларировать свои доходы и уплатить налоги, это не должно автоматически становиться основанием для открытия уголовного производства по статье 301, считает адвокат Леся Михаленко.
Уголовного кодекса Украины. Ведь платформы не передают, а ГНС не анализирует содержание контента, а видит только финансовые поступления. В частности, на том же OnlyFans можно размещать контент любого характера — не обязательно эротического. Есть, например, фитнес-тренеры, преподаватели, блогеры, музыканты. Даже учительница математики может вести образовательный блог.
Специалист отмечает, что "формально риск попасть под статью после уплаты налогов существует". Но он не возникает из-за факта декларирования.
Это может произойти только, если в ходе проверки следователи найдут конкретные материалы 18+, которые квалифицируют как порнографические
Напомним
В июле стало известно, что идея легализовать порнографию в Украине вызвала оживленное обсуждение в обществе. Инициатива получила новую волну внимания после петиции модели OnlyFans Светланы Дворниковой, которая набрала более 25 тысяч подписей.