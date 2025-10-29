$42.080.01
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
ТикТок

Nvidia создаст ИИ-суперкомпьютеры для Минэнерго США: это может помочь Штатам с поддержкой ядерного арсенала - Reuters

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан заявил о строительстве семи суперкомпьютеров для Министерства энергетики США и наличии заказов на 500 миллиардов долларов. Компания также выразила желание восстановить присутствие на китайском рынке, несмотря на текущие ограничения.

Nvidia создаст ИИ-суперкомпьютеры для Минэнерго США: это может помочь Штатам с поддержкой ядерного арсенала - Reuters

Nvidia построит суперкомпьютеры с искусственным интеллектом для Министерства энергетики США и хочет вернуться на китайский рынок, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

"Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан прибыл в Вашингтон во вторник с посланием для администрации Трампа: США могут выиграть битву за ИИ, если весь мир, включая огромную базу разработчиков в Китае, будет использовать системы Nvidia", - говорится в публикации.

Хуан в выступлении на первой конференции разработчиков Nvidia заявил, что лидер в области производства чипов для искусственного интеллекта построит семь новых суперкомпьютеров для Министерства энергетики США и имеет заказы на передовые чипы на сумму 500 миллиардов долларов, но также выразил сожаление по поводу того, что китайское правительство закрыло ему доступ на свой рынок.

"Мы хотим, чтобы Америка выиграла эту гонку в сфере искусственного интеллекта. В этом нет никаких сомнений, - сказал Хуан. - Мы хотим, чтобы мир строился на американском технологическом стеке. Абсолютно правильно. Но нам также необходимо присутствовать в Китае, чтобы завоевать их разработчиков. Политика, которая приводит к потере Америкой половины мировых разработчиков ИИ, невыгодна в долгосрочной перспективе, она наносит больший вред нам".

Хуан заявил, что его компания не подала заявку на получение экспортных лицензий США для поставок своих новейших чипов в Китай из-за позиции Пекина. "Они ясно дали понять, что не хотят, чтобы Nvidia была там сейчас, - сказал он на пресс-конференции во время мероприятия GTC для разработчиков. - Надеюсь, в будущем ситуация изменится, потому что, как по мне, Китай - очень важный рынок".

Хуан также похвалил президента США Дональда Трампа, анонсируя новые продукты и сделки. Среди них - сетевые технологии, которые позволят чипам Nvidia на базе искусственного интеллекта работать с квантовыми компьютерами, телекоммуникационная сделка с финской Nokia и технологии беспилотных автомобилей с Uber и Stellantis.

"Суперкомпьютеры, которые Nvidia разрабатывает для Министерства энергетики США, частично помогут Соединенным Штатам поддерживать и развивать свой ядерный арсенал", - говорится в публикации.

Суперкомпьютеры также будут использоваться для исследования альтернативных источников энергии, таких как термоядерный синтез. Крупнейший суперкомпьютер для Министерства энергетики будет создан с использованием технологий Oracle и будет содержать 100 000 чипов Nvidia Blackwell, пишет издание.

"Поддержка роста энергетической отрасли на национальном уровне полностью изменила правила игры, - сказал Хуан. - Если бы этого не произошло, мы могли бы оказаться в затруднительном положении, и я хочу поблагодарить президента Трампа за это".

Блейк Андерсон, заместитель управляющего портфелем в Carson Group, подсчитал, что один из суперкомпьютеров, получивший название Solstice, может быть оснащен чипами Nvidia стоимостью около $3-4 миллиардов. Однако, поскольку федеральные заказчики, вероятно, получат скидки, цены могут варьироваться от $30 000 до $40 000, как это обычно бывает с чипами Blackwell, добавил Андерсон.

Акции Nvidia закрылись во вторник ростом на 5% до 201,03 долларов.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты