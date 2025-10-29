Nvidia створить ШІ-суперкомп'ютери для Міненерго США: це може допомогти Штатам з підтримкою ядерного арсеналу - Reuters

Nvidia побудує суперкомп'ютери зі штучним інтелектом для Міністерства енергетики США та хоче повернутися на китайський ринок, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан прибув до Вашингтона у вівторок із посланням для адміністрації Трампа: США можуть виграти битву за ШІ, якщо весь світ, включаючи величезну базу розробників у Китаї, використовуватиме системи Nvidia", - ідеться у публікації.

Хуан у виступі на першій конференції розробників Nvidia заявив, що лідер у галузі виробництва чіпів для штучного інтелекту побудує сім нових суперкомп'ютерів для Міністерства енергетики США та має замовлення на передові чіпи на суму 500 мільярдів доларів, але також висловив жаль з приводу того, що китайський уряд закрив йому доступ на свій ринок.

"Ми хочемо, щоб Америка виграла цю гонку у сфері штучного інтелекту. У цьому немає жодних сумнівів, - сказав Хуан. - Ми хочемо, щоб світ будувався на американському технологічному стеку. Абсолютно правильно. Але нам також необхідно бути присутнім у Китаї, щоб завоювати їхніх розробників. Політика, яка призводить до втрати Америкою половини світових розробників ШІ, невигідна у довгостроковій перспективі, вона завдає більшої шкоди нам".

Хуан заявив, що його компанія не подала заявку на отримання експортних ліцензій США для постачання своїх новітніх чіпів до Китаю через позицію Пекіна. "Вони ясно дали зрозуміти, що не хочуть, щоб Nvidia була там там зараз, - сказав він на прес-конференції під час заходу GTC для розробників. - Сподіваюся, у майбутньому ситуація зміниться, тому що, як на мене, Китай - дуже важливий ринок".

Хуан також похвалив президента США Дональда Трампа, анонсуючи нові продукти та угоди. Серед них - мережеві технології, які дозволять чіпам Nvidia на базі штучного інтелекту працювати з квантовими комп'ютерами, телекомунікаційна угода з фінською Nokia та технології безпілотних автомобілів з Uber та Stellantis.

"Суперкомп'ютери, які Nvidia розробляє для Міністерства енергетики США частково допоможуть Сполученим Штатам підтримувати та розвивати свій ядерний арсенал", - ідеться у публікації.

Суперкомп'ютери також використовуватимуться для дослідження альтернативних джерел енергії, таких як термоядерний синтез. Найбільший суперкомп'ютер для Міністерства енергетики буде створено з використанням технологій Oracle і він міститиме 100 000 чіпів Nvidia Blackwell, пише видання.

"Підтримка зростання енергетичної галузі на національному рівні повністю змінила правила гри, - сказав Хуан. - Якби цього не сталося, ми могли б опинитися у скрутному становищі, і я хочу подякувати президенту Трампу за це".

Блейк Андерсон, заступник керуючого портфелем у Carson Group, підрахував, що один із суперкомп'ютерів, який отримав назву Solstice, може бути оснащений чіпами Nvidia вартістю близько $3-4 мільярдів. Однак, оскільки федеральні замовники, ймовірно, отримають знижки, ціни можуть варіюватися від $30 000 до $40 000, як це зазвичай буває з чіпами Blackwell, додав Андерсон.

Акції Nvidia закрилися у вівторок зростанням на 5% до 201,03 доларів.

