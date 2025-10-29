Nvidia створить ШІ-суперкомп'ютери для Міненерго США: це може допомогти Штатам з підтримкою ядерного арсеналу - Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 24893 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 27868 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 31162 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 91681 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 52597 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 50464 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 76969 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38536 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28728 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22568 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo29 жовтня, 00:45 • 29073 перегляди
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"29 жовтня, 02:23 • 26975 перегляди
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї04:30 • 24993 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 27503 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 13512 перегляди
Публікації
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 24945 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 27923 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 91760 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 60271 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 68117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Меган Маркл
Гаррі, герцог Сассекський
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Південна Корея
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 8880 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 13785 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 24204 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 26773 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 34400 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
TikTok
Шахед-136

Nvidia створить ШІ-суперкомп'ютери для Міненерго США: це може допомогти Штатам з підтримкою ядерного арсеналу - Reuters

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан заявив про будівництво семи суперкомп'ютерів для Міністерства енергетики США та наявність замовлень на 500 мільярдів доларів. Компанія також висловила бажання відновити присутність на китайському ринку, незважаючи на поточні обмеження.

Nvidia створить ШІ-суперкомп'ютери для Міненерго США: це може допомогти Штатам з підтримкою ядерного арсеналу - Reuters

Nvidia побудує суперкомп'ютери зі штучним інтелектом для Міністерства енергетики США та хоче повернутися на китайський ринок, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан прибув до Вашингтона у вівторок із посланням для адміністрації Трампа: США можуть виграти битву за ШІ, якщо весь світ, включаючи величезну базу розробників у Китаї, використовуватиме системи Nvidia", - ідеться у публікації.

Хуан у виступі на першій конференції розробників Nvidia заявив, що лідер у галузі виробництва чіпів для штучного інтелекту побудує сім нових суперкомп'ютерів для Міністерства енергетики США та має замовлення на передові чіпи на суму 500 мільярдів доларів, але також висловив жаль з приводу того, що китайський уряд закрив йому доступ на свій ринок.

"Ми хочемо, щоб Америка виграла цю гонку у сфері штучного інтелекту. У цьому немає жодних сумнівів, - сказав Хуан. - Ми хочемо, щоб світ будувався на американському технологічному стеку. Абсолютно правильно. Але нам також необхідно бути присутнім у Китаї, щоб завоювати їхніх розробників. Політика, яка призводить до втрати Америкою половини світових розробників ШІ, невигідна у довгостроковій перспективі, вона завдає більшої шкоди нам".

Хуан заявив, що його компанія не подала заявку на отримання експортних ліцензій США для постачання своїх новітніх чіпів до Китаю через позицію Пекіна. "Вони ясно дали зрозуміти, що не хочуть, щоб Nvidia була там там зараз, - сказав він на прес-конференції під час заходу GTC для розробників. - Сподіваюся, у майбутньому ситуація зміниться, тому що, як на мене, Китай - дуже важливий ринок".

Хуан також похвалив президента США Дональда Трампа, анонсуючи нові продукти та угоди. Серед них - мережеві технології, які дозволять чіпам Nvidia на базі штучного інтелекту працювати з квантовими комп'ютерами, телекомунікаційна угода з фінською Nokia та технології безпілотних автомобілів з Uber та Stellantis.

"Суперкомп'ютери, які Nvidia розробляє для Міністерства енергетики США частково допоможуть Сполученим Штатам підтримувати та розвивати свій ядерний арсенал", - ідеться у публікації.

Суперкомп'ютери також використовуватимуться для дослідження альтернативних джерел енергії, таких як термоядерний синтез. Найбільший суперкомп'ютер для Міністерства енергетики буде створено з використанням технологій Oracle і він міститиме 100 000 чіпів Nvidia Blackwell, пише видання.

"Підтримка зростання енергетичної галузі на національному рівні повністю змінила правила гри, - сказав Хуан. - Якби цього не сталося, ми могли б опинитися у скрутному становищі, і я хочу подякувати президенту Трампу за це".

Блейк Андерсон, заступник керуючого портфелем у Carson Group, підрахував, що один із суперкомп'ютерів, який отримав назву Solstice, може бути оснащений чіпами Nvidia вартістю близько $3-4 мільярдів. Однак, оскільки федеральні замовники, ймовірно, отримають знижки, ціни можуть варіюватися від $30 000 до $40 000, як це зазвичай буває з чіпами Blackwell, додав Андерсон. 

Акції Nvidia закрилися у вівторок зростанням на 5% до 201,03 доларів.

OpenAI уклала багаторічні угоди з Nvidia та Oracle на $1,5 трлн без консультантів - FT27.10.25, 11:58 • 4094 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Енергетика
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки