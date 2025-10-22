Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 22 жовтня
Київ • УНН
Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 41,74 гривні, що на 1 копійку менше, ніж у вівторок. Офіційний курс євро становить 48,47 гривні, знизившись на 19 копійок.
Станом на середу 22 жовтня, Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 41,74 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 41,75 гривні за один долар. На готівковому ринку долар не змінився - 41,95 гривні. У середу офіційний курс гривні до євро становить 48,47. У вівторок, 21 жовтня, офіційний курс гривні до євро був 48,66. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,7441 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,4732 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4339 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи, 22 жовтня
- у банках долар торгується за курсом 41,45-41,90 грн, євро за 48,35-49,00 грн, злотий за 11,10 -11,90 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,73-41,76 грн/дол. та 48,47-48,49 грн/євро.
Нагадаємо
Ціни на золото знизилися у вівторок після оновлення рекордного максимуму, оскільки інвестори фіксували прибуток на тлі очікувань зниження відсоткових ставок ФРС. Вартість золота на спотовому ринку впала на 0,3% до $4 340,29 за унцію.
"Дзвонять та хамлять": в Україні побільшало скарг на колекторів, цього року майже 1000 звернень20.10.25, 14:17 • 4858 переглядiв