12:10 • 1936 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37 • 12786 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 36583 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 20082 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 23891 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
07:07 • 7516 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 24180 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 25795 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 64406 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 105361 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
"Дзвонять та хамлять": в Україні побільшало скарг на колекторів, цього року майже 1000 звернень

Київ • УНН

 636 перегляди

В Україні зросла кількість скарг на колекторські компанії, досягнувши 958 звернень цього року, що перевищує показник минулого року. Загалом НБУ отримав 3,1 тисячі скарг з 2021 року, при цьому понад 60% надійшли за останні два роки.

"Дзвонять та хамлять": в Україні побільшало скарг на колекторів, цього року майже 1000 звернень

В Україні працюють понад 70 колекторських компаній. Сукупний дохід відповідних організацій за 2024 рік перевищив 1 млрд грн. При цьому, з боку населення скарг на підходи у роботі фахівців колекторських служб більшає - у 2025 рівень незадоволення у розрахунку кількості звернень перевищує 2023 рік у 2 рази, передає УНН із посиланням на Оpendatabot.

Деталі

За останній 4 роки Нацбанк отримав 3,1 тисячі скарг щодо діяльності колекторських компаній. Цьогоріч зафіксовано 958 скарг на колекторів. Це більше, ніж за 2024 рік загалом, коли було зафіксовано 938 скарг.

3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній отримав НБУ з моменту набуття чинності нового закону про колекторську діяльність у 2021 році. Понад 60% цих скарг надійшло упродовж лише останніх двох років.

 - ідеться у звіті.

За даними Оpendatabot, на ринку колексторських послуг діють 74 компанії, які за актуальною інформацією заробили понад мільярд гривень. Також зазначено, що чистий прибуток відповідних організацій зафіксовано на рівні 384,7 млн грн.

Довідка

З 2021 року звертатися до боржників можуть лише ті колектори, що зареєстровані у Реєстрі колекторських компаній НБУ. Через порушення правил роботи, описаних у законі, недоброчесні колектори можуть потрапити під санкції: від штрафу до обмеження роботи та навіть виключення з реєстру.

82 колекторські компанії були включені до спеціального реєстру НБУ від початку роботи Реєстру. Найактивніше реєстрація відбувалася у перший рік — тоді до списку потрапили 62 компанії. Надалі процес значно сповільнився: у 2022 році додалося лише п’ять компаній, а у 2025 році — поки що лише одна.

Нині у Реєстрі залишаються 74 компанії. За цей час 8 компаній втратили право працювати на ринку: половина — за власним бажанням, решта — через порушення вимог. 

Доповнення

У світлі статистики вже вархованої кількості звернень, варто нагадати, що скаржитись на дії колекторів та спробувати захистити свої права, можна у сервісі у співпраці з Національним банківським регулятором України.

Нагадаємо

 У січні 2025 року, у Києві викрито схему незаконного заволодіння квартирою неповнолітнього вартістю 1,2 млн грн. Приватний виконавець зняв арешт з майна, а колектор привласнив нерухомість після смерті батька дитини.

"Зливала" до фсб персональні дані військових клієнтів банку: в Одесі затримали працівницю фінустанови

Ігор Тележніков

СуспільствоФінанси
Національний банк України
Україна
Київ