"Дзвонять та хамлять": в Україні побільшало скарг на колекторів, цього року майже 1000 звернень

В Україні працюють понад 70 колекторських компаній. Сукупний дохід відповідних організацій за 2024 рік перевищив 1 млрд грн. При цьому, з боку населення скарг на підходи у роботі фахівців колекторських служб більшає - у 2025 рівень незадоволення у розрахунку кількості звернень перевищує 2023 рік у 2 рази, передає УНН із посиланням на Оpendatabot.

Деталі

За останній 4 роки Нацбанк отримав 3,1 тисячі скарг щодо діяльності колекторських компаній. Цьогоріч зафіксовано 958 скарг на колекторів. Це більше, ніж за 2024 рік загалом, коли було зафіксовано 938 скарг.

3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній отримав НБУ з моменту набуття чинності нового закону про колекторську діяльність у 2021 році. Понад 60% цих скарг надійшло упродовж лише останніх двох років. - ідеться у звіті.

За даними Оpendatabot, на ринку колексторських послуг діють 74 компанії, які за актуальною інформацією заробили понад мільярд гривень. Також зазначено, що чистий прибуток відповідних організацій зафіксовано на рівні 384,7 млн грн.

Довідка

З 2021 року звертатися до боржників можуть лише ті колектори, що зареєстровані у Реєстрі колекторських компаній НБУ. Через порушення правил роботи, описаних у законі, недоброчесні колектори можуть потрапити під санкції: від штрафу до обмеження роботи та навіть виключення з реєстру.

82 колекторські компанії були включені до спеціального реєстру НБУ від початку роботи Реєстру. Найактивніше реєстрація відбувалася у перший рік — тоді до списку потрапили 62 компанії. Надалі процес значно сповільнився: у 2022 році додалося лише п’ять компаній, а у 2025 році — поки що лише одна.

Нині у Реєстрі залишаються 74 компанії. За цей час 8 компаній втратили право працювати на ринку: половина — за власним бажанням, решта — через порушення вимог.

Доповнення

У світлі статистики вже вархованої кількості звернень, варто нагадати, що скаржитись на дії колекторів та спробувати захистити свої права, можна у сервісі у співпраці з Національним банківським регулятором України.

Нагадаємо

У січні 2025 року, у Києві викрито схему незаконного заволодіння квартирою неповнолітнього вартістю 1,2 млн грн. Приватний виконавець зняв арешт з майна, а колектор привласнив нерухомість після смерті батька дитини.

"Зливала" до фсб персональні дані військових клієнтів банку: в Одесі затримали працівницю фінустанови