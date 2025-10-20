"Звонят и хамят": в Украине стало больше жалоб на коллекторов, в этом году почти 1000 обращений

В Украине работают более 70 коллекторских компаний. Совокупный доход соответствующих организаций за 2024 год превысил 1 млрд грн. При этом со стороны населения жалоб на подходы в работе специалистов коллекторских служб становится больше - в 2025 году уровень недовольства в расчете количества обращений превышает 2023 год в 2 раза, передает УНН со ссылкой на Оpendatabot.

Детали

За последние 4 года Нацбанк получил 3,1 тысячи жалоб относительно деятельности коллекторских компаний. В этом году зафиксировано 958 жалоб на коллекторов. Это больше, чем за 2024 год в целом, когда было зафиксировано 938 жалоб.

3 101 жалоба на деятельность коллекторских компаний была получена НБУ с момента вступления в силу нового закона о коллекторской деятельности в 2021 году. Более 60% этих жалоб поступило в течение последних двух лет. - говорится в отчете.

По данным Оpendatabot, на рынке коллекторских услуг действуют 74 компании, которые по актуальной информации заработали более миллиарда гривен. Также указано, что чистая прибыль соответствующих организаций зафиксирована на уровне 384,7 млн грн.

Справка

С 2021 года обращаться к должникам могут только те коллекторы, которые зарегистрированы в Реестре коллекторских компаний НБУ. Из-за нарушения правил работы, описанных в законе, недобросовестные коллекторы могут попасть под санкции: от штрафа до ограничения работы и даже исключения из реестра.

82 коллекторские компании были включены в специальный реестр НБУ с начала работы Реестра. Наиболее активно регистрация происходила в первый год — тогда в список попали 62 компании. В дальнейшем процесс значительно замедлился: в 2022 году добавилось лишь пять компаний, а в 2025 году — пока что лишь одна.

Сейчас в Реестре остаются 74 компании. За это время 8 компаний потеряли право работать на рынке: половина — по собственному желанию, остальные — из-за нарушения требований.

Дополнение

В свете статистики уже учтенного количества обращений, стоит напомнить, что жаловаться на действия коллекторов и попытаться защитить свои права, можно в сервисе в сотрудничестве с Национальным банковским регулятором Украины.

Напомним

В январе 2025 года в Киеве разоблачена схема незаконного завладения квартирой несовершеннолетнего стоимостью 1,2 млн грн. Частный исполнитель снял арест с имущества, а коллектор присвоил недвижимость после смерти отца ребенка.

