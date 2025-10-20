"Звонят и хамят": в Украине стало больше жалоб на коллекторов, в этом году почти 1000 обращений

$41.730.10
48.760.24
ukenru
12:10 • 1060 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 11963 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 35446 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 19477 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 23423 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
07:07 • 7124 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 24020 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 25768 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64360 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 104815 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
75%
749мм
Популярные новости
Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики: что еще отмечают 20 октября20 октября, 02:57 • 9330 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда20 октября, 04:49 • 28357 просмотра
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский07:56 • 13501 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 22176 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев09:15 • 6346 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 35446 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 22311 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 104815 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 71702 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 150512 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Словакия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 57093 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 58510 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 77534 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 76065 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 102177 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
ATACMS
МиГ-31

"Звонят и хамят": в Украине стало больше жалоб на коллекторов, в этом году почти 1000 обращений

Киев • УНН

 • 240 просмотра

В Украине возросло количество жалоб на коллекторские компании, достигнув 958 обращений в этом году, что превышает показатель прошлого года. В общей сложности НБУ получил 3,1 тысячи жалоб с 2021 года, при этом более 60% поступили за последние два года.

"Звонят и хамят": в Украине стало больше жалоб на коллекторов, в этом году почти 1000 обращений

В Украине работают более 70 коллекторских компаний. Совокупный доход соответствующих организаций за 2024 год превысил 1 млрд грн. При этом со стороны населения жалоб на подходы в работе специалистов коллекторских служб становится больше - в 2025 году уровень недовольства в расчете количества обращений превышает 2023 год в 2 раза, передает УНН со ссылкой на Оpendatabot.

Детали

За последние 4 года Нацбанк получил 3,1 тысячи жалоб относительно деятельности коллекторских компаний. В этом году зафиксировано 958 жалоб на коллекторов. Это больше, чем за 2024 год в целом, когда было зафиксировано 938 жалоб.

3 101 жалоба на деятельность коллекторских компаний была получена НБУ с момента вступления в силу нового закона о коллекторской деятельности в 2021 году. Более 60% этих жалоб поступило в течение последних двух лет.

- говорится в отчете.

По данным Оpendatabot, на рынке коллекторских услуг действуют 74 компании, которые по актуальной информации заработали более миллиарда гривен. Также указано, что чистая прибыль соответствующих организаций зафиксирована на уровне 384,7 млн грн.

Справка

С 2021 года обращаться к должникам могут только те коллекторы, которые зарегистрированы в Реестре коллекторских компаний НБУ. Из-за нарушения правил работы, описанных в законе, недобросовестные коллекторы могут попасть под санкции: от штрафа до ограничения работы и даже исключения из реестра.

82 коллекторские компании были включены в специальный реестр НБУ с начала работы Реестра. Наиболее активно регистрация происходила в первый год — тогда в список попали 62 компании. В дальнейшем процесс значительно замедлился: в 2022 году добавилось лишь пять компаний, а в 2025 году — пока что лишь одна.

Сейчас в Реестре остаются 74 компании. За это время 8 компаний потеряли право работать на рынке: половина — по собственному желанию, остальные — из-за нарушения требований.

Дополнение

В свете статистики уже учтенного количества обращений, стоит напомнить, что жаловаться на действия коллекторов и попытаться защитить свои права, можно в сервисе в сотрудничестве с Национальным банковским регулятором Украины.

Напомним

В январе 2025 года в Киеве разоблачена схема незаконного завладения квартирой несовершеннолетнего стоимостью 1,2 млн грн. Частный исполнитель снял арест с имущества, а коллектор присвоил недвижимость после смерти отца ребенка.

"Сливала" в фсб персональные данные военных клиентов банка: в Одессе задержали сотрудницу финучреждения20.10.25, 10:12 • 2102 просмотра

Игорь Тележников

ОбществоФинансы
Национальный банк Украины
Украина
Киев