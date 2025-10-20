"Сливала" в фсб персональные данные военных клиентов банка: в Одессе задержали сотрудницу финучреждения
Киев • УНН
СБУ задержала сотрудницу государственного банка в Одессе, которая передавала фсб персональные данные военнослужащих. Оккупанты планировали использовать эти данные для терактов и вербовки.
Служба безопасности разоблачила агентурное проникновение фсб в банковский сектор Украины. По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержана сотрудница государственного банка, которая передавала врагу персональную информацию о клиентах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Больше всего врага интересовали учредительные сведения военнослужащих Сил обороны, пользующихся услугами финучреждения
По имеющейся информации, в дальнейшем оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников.
Чтобы получить развединформацию, фсб дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, работавшую кассиром местного отделения государственного банка.
В поле зрения российской спецслужбы женщина попала, когда публиковала антиукраинские комментарии под сообщениями в Телеграм-каналах.
По заданию врага, при осуществлении кассовых операций, фигурантка обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, полученных в боевых действиях. Выявляя таких клиентов, она немедленно докладывала куратору от фсб.
Кроме этого, во внерабочее время женщина обходила портовый город и его окрестности и фотографировала места сосредоточения личного состава Сил обороны.
Киберспециалисты СБУ разоблачили агента, задокументировали ее преступления и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ задержала агента РФ, пытавшуюся взорвать автомобиль полицейского в Днепре18.10.25, 05:08 • 4556 просмотров