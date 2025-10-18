СБУ задержала агента РФ, пытавшуюся взорвать автомобиль полицейского в Днепре

$41.640.12
48.520.01
ukenru
00:34 • 11006 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
23:31 • 24726 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 21716 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 27094 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 22670 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 20055 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 19276 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 17155 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 19472 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20809 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.9м/с
77%
752мм
Популярные новости
В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировалиVideo17 октября, 17:11 • 16973 просмотра
Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17 октября, 17:23 • 16097 просмотра
Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа17 октября, 19:07 • 36182 просмотра
"Твоя мама": в Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина17 октября, 19:22 • 16105 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 16571 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 65456 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 90394 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 117758 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 83837 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 108146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Антониу Кошта
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 16667 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 30709 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 59730 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 107334 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 83275 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фокс Ньюс
Truth Social
Северный поток

СБУ задержала агента РФ, пытавшуюся взорвать автомобиль полицейского в Днепре

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Контрразведка СБУ сорвала попытку теракта в Днепре, задержав 38-летнюю наркозависимую из Харькова, которая заложила взрывчатку под автомобиль сотрудника Нацполиции. Российские спецслужбы пытались дистанционно активировать взрывчатку, но СБУ предотвратила детонацию.

СБУ задержала агента РФ, пытавшуюся взорвать автомобиль полицейского в Днепре

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала еще одну попытку спецслужб РФ совершить теракт в Днепре. По результатам действий на опережение в прифронтовом городе задержана российская агентка, которая готовила подрыв автомобиля должностного лица Национальной полиции. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем", когда она заложила самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль правоохранителя в одном из жилых районов города.

Отмечается, что в момент задержания российские спецслужбисты пытались дистанционно активировать взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль вместе со своей подельницей. Впрочем, контрразведка СБУ заблаговременно нейтрализовала СВУ и предотвратила его детонацию.

По материалам дела, злоумышленницей оказалась 38-летняя наркозависимая из Харькова, которая попала в поле зрения оккупантов, ища "деньги на дозу" в Телеграм-каналах.

После вербовки куратор из РФ отправил ее в Днепр, где она сначала забрала из схрона снаряженную взрывчатку, спрятанную в рюкзак. Затем женщина по координатам рашиста направилась на место закладки СВУ

- говорится в сообщении СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ и Национальная полиция задержали восьмерых российских агентов, которые совершали диверсии на юге Украины. Также разоблачена попытка вербовки во Львове, где двух человек враг использовал "втемную" для поджогов.

Корректировали вражеский огонь и надеялись избежать наказания: троих российских агентов приговорили к длительным срокам заключения17.10.25, 15:56 • 2190 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Днепр
Служба безопасности Украины
Львов
Харьков