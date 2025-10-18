СБУ задержала агента РФ, пытавшуюся взорвать автомобиль полицейского в Днепре
Киев • УНН
Контрразведка СБУ сорвала попытку теракта в Днепре, задержав 38-летнюю наркозависимую из Харькова, которая заложила взрывчатку под автомобиль сотрудника Нацполиции. Российские спецслужбы пытались дистанционно активировать взрывчатку, но СБУ предотвратила детонацию.
Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала еще одну попытку спецслужб РФ совершить теракт в Днепре. По результатам действий на опережение в прифронтовом городе задержана российская агентка, которая готовила подрыв автомобиля должностного лица Национальной полиции. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Подробности
Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем", когда она заложила самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль правоохранителя в одном из жилых районов города.
Отмечается, что в момент задержания российские спецслужбисты пытались дистанционно активировать взрывчатку, чтобы подорвать автомобиль вместе со своей подельницей. Впрочем, контрразведка СБУ заблаговременно нейтрализовала СВУ и предотвратила его детонацию.
По материалам дела, злоумышленницей оказалась 38-летняя наркозависимая из Харькова, которая попала в поле зрения оккупантов, ища "деньги на дозу" в Телеграм-каналах.
После вербовки куратор из РФ отправил ее в Днепр, где она сначала забрала из схрона снаряженную взрывчатку, спрятанную в рюкзак. Затем женщина по координатам рашиста направилась на место закладки СВУ
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним
Контрразведка СБУ и Национальная полиция задержали восьмерых российских агентов, которые совершали диверсии на юге Украины. Также разоблачена попытка вербовки во Львове, где двух человек враг использовал "втемную" для поджогов.
