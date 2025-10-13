СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які проводили диверсії в Одесі та викрили спробу вербування у Львові

Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція затримали вісьмох російських агентів, які вчиняли диверсії на півдні. Також було затримано двох осіб, яких ворог використовував "втемну" для підпалів на заході України, пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Зловмисниками виявилися дистанційно завербовані російськими спецслужбами чоловіки віком від 19 до 73 років, яким пропонували "легкі заробітки". Ще двох росіяни завербували, видаючи себе за співробітників СБУ.

Зокрема, в Одесі "на гарячому" затримано місцевого безробітного, який на замовлення ворога готувався підірвати залізничну лінію під час руху потягу. СБУ завчасно викрила російського агента і затримала його, коли він намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під рейки. Встановлено, що вибухівку фігурант забрав зі схрону, заздалегідь підготовленого росіянами на території обласного центру.

Також на території Одеської області затримано ще сімох фігурантів, які палили релейні шафи на місцевій залізниці, щоб ускладнити транспортну логістику ЗСУ. Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а після підпалу фіксували загоряння на камеру, щоб звітувати перед своїми російськими кураторами.

Співробітники СБУ також викрили у Львові двох 19-річних місцевих мешканців, які за вказівкою росіян підпалили місцеве відділення пошти та вхідні двері до помешкань львівʼян.

Як встановили контррозвідники, російські спецслужбісти вербували юнаків, видаючи себе за співробітників СБУ. А доручені завдання подавали як "участь у спецоперації". За "легендою", яку росіяни надали фігурантам, на цих об’єктах ховалися "зловмисники", які буцімто діяли проти України.

Таким чином російські окупанти хотіли скористатися патріотизмом і довірою українців до силовиків, щоб використати їх для вчинення диверсій.

Всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

• ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Фігурантам справи загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення

У Запоріжжі російські спецслужби планували влаштувати теракт за допомогою завербованого агента, який дезертирував з лав Збройних сил України. Зловмисник готував підрив саморобного вибухового пристрою у місці масового скупчення людей у центрі міста.