СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які проводили диверсії в Одесі та викрили спробу вербування у Львові

$41.600.10
48.110.10
ukenru
14:34 • 454 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1526 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3594 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8492 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11139 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14855 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11561 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13366 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26126 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 24994 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.6м/с
64%
750мм
Популярнi новини
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 48594 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм13 жовтня, 06:07 • 15040 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 10804 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 19868 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 16788 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 5468 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 14847 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 26122 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 24989 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 30665 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Ізраїль
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 232 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 1354 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 41947 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 73635 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 76613 перегляди
Актуальне
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби

СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які проводили диверсії в Одесі та викрили спробу вербування у Львові

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Контррозвідка СБУ та Національна поліція затримали вісьмох російських агентів, які вчиняли диверсії на півдні України. Також викрито спробу вербування у Львові, де двох осіб ворог використовував "втемну" для підпалів.

СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які проводили диверсії в Одесі та викрили спробу вербування у Львові

Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція затримали вісьмох російських агентів, які вчиняли диверсії на півдні. Також було затримано двох осіб, яких ворог використовував "втемну" для підпалів на заході України, пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Зловмисниками виявилися дистанційно завербовані російськими спецслужбами чоловіки віком від 19 до 73 років, яким пропонували "легкі заробітки". Ще двох росіяни завербували, видаючи себе за співробітників СБУ.

Зокрема, в Одесі "на гарячому" затримано місцевого безробітного, який на замовлення ворога готувався підірвати залізничну лінію під час руху потягу. СБУ завчасно викрила російського агента і затримала його, коли він намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під рейки. Встановлено, що вибухівку фігурант забрав зі схрону, заздалегідь підготовленого росіянами на території обласного центру.

Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело11.10.25, 15:10 • 43907 переглядiв

Також на території Одеської області затримано ще сімох фігурантів, які палили релейні шафи на місцевій залізниці, щоб ускладнити транспортну логістику ЗСУ. Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а після підпалу фіксували загоряння на камеру, щоб звітувати перед своїми російськими кураторами.

Співробітники СБУ також викрили у Львові двох 19-річних місцевих мешканців, які за вказівкою росіян підпалили місцеве відділення пошти та вхідні двері до помешкань львівʼян.

Як встановили контррозвідники, російські спецслужбісти вербували юнаків, видаючи себе за співробітників СБУ. А доручені завдання подавали як "участь у спецоперації". За "легендою", яку росіяни надали фігурантам, на цих об’єктах ховалися "зловмисники", які буцімто діяли проти України.

Таким чином російські окупанти хотіли скористатися патріотизмом і довірою українців до силовиків, щоб використати їх для вчинення диверсій.

Всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

• ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Фігурантам справи загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення

У Запоріжжі російські спецслужби планували влаштувати теракт за допомогою завербованого агента, який дезертирував з лав Збройних сил України. Зловмисник готував підрив саморобного вибухового пристрою у місці масового скупчення людей у центрі міста.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Запоріжжя
Львів
Одеса