Эксклюзив
14:15 • 562 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2436 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7526 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10690 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14216 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11437 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13285 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17852 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25877 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24772 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Facebook

СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, проводивших диверсии в Одессе и разоблачили попытку вербовки во Львове

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Контрразведка СБУ и Национальная полиция задержали восьмерых российских агентов, совершавших диверсии на юге Украины. Также разоблачена попытка вербовки во Львове, где двух человек враг использовал "втемную" для поджогов.

СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, проводивших диверсии в Одессе и разоблачили попытку вербовки во Львове

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали восьмерых российских агентов, совершавших диверсии на юге. Также были задержаны два человека, которых враг использовал "втемную" для поджогов на западе Украины, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Злоумышленниками оказались дистанционно завербованные российскими спецслужбами мужчины в возрасте от 19 до 73 лет, которым предлагали "легкие заработки". Еще двоих россияне завербовали, выдавая себя за сотрудников СБУ.

В частности, в Одессе "на горячем" задержан местный безработный, который по заказу врага готовился взорвать железнодорожную линию во время движения поезда. СБУ заблаговременно разоблачила российского агента и задержала его, когда он пытался заложить самодельное взрывное устройство под рельсы. Установлено, что взрывчатку фигурант забрал из схрона, заранее подготовленного россиянами на территории областного центра.

Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник11.10.25, 15:10 • 43882 просмотра

Также на территории Одесской области задержаны еще семь фигурантов, которые жгли релейные шкафы на местной железной дороге, чтобы усложнить транспортную логистику ВСУ. Злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, а после поджога фиксировали возгорание на камеру, чтобы отчитываться перед своими российскими кураторами.

Сотрудники СБУ также разоблачили во Львове двух 19-летних местных жителей, которые по указанию россиян подожгли местное отделение почты и входные двери в квартиры львовян.

Как установили контрразведчики, российские спецслужбисты вербовали юношей, выдавая себя за сотрудников СБУ. А порученные задания подавали как "участие в спецоперации". По "легенде", которую россияне предоставили фигурантам, на этих объектах скрывались "злоумышленники", которые якобы действовали против Украины.

Таким образом российские оккупанты хотели воспользоваться патриотизмом и доверием украинцев к силовикам, чтобы использовать их для совершения диверсий.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

• ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Фигурантам дела грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

В Запорожье российские спецслужбы планировали устроить теракт с помощью завербованного агента, дезертировавшего из рядов Вооруженных сил Украины. Злоумышленник готовил подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей в центре города.

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Запорожье
Львов
Одесса