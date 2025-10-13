СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, проводивших диверсии в Одессе и разоблачили попытку вербовки во Львове
Киев • УНН
Контрразведка СБУ и Национальная полиция задержали восьмерых российских агентов, совершавших диверсии на юге Украины. Также разоблачена попытка вербовки во Львове, где двух человек враг использовал "втемную" для поджогов.
Детали
Злоумышленниками оказались дистанционно завербованные российскими спецслужбами мужчины в возрасте от 19 до 73 лет, которым предлагали "легкие заработки". Еще двоих россияне завербовали, выдавая себя за сотрудников СБУ.
В частности, в Одессе "на горячем" задержан местный безработный, который по заказу врага готовился взорвать железнодорожную линию во время движения поезда. СБУ заблаговременно разоблачила российского агента и задержала его, когда он пытался заложить самодельное взрывное устройство под рельсы. Установлено, что взрывчатку фигурант забрал из схрона, заранее подготовленного россиянами на территории областного центра.
Также на территории Одесской области задержаны еще семь фигурантов, которые жгли релейные шкафы на местной железной дороге, чтобы усложнить транспортную логистику ВСУ. Злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, а после поджога фиксировали возгорание на камеру, чтобы отчитываться перед своими российскими кураторами.
Сотрудники СБУ также разоблачили во Львове двух 19-летних местных жителей, которые по указанию россиян подожгли местное отделение почты и входные двери в квартиры львовян.
Как установили контрразведчики, российские спецслужбисты вербовали юношей, выдавая себя за сотрудников СБУ. А порученные задания подавали как "участие в спецоперации". По "легенде", которую россияне предоставили фигурантам, на этих объектах скрывались "злоумышленники", которые якобы действовали против Украины.
Таким образом российские оккупанты хотели воспользоваться патриотизмом и доверием украинцев к силовикам, чтобы использовать их для совершения диверсий.
Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
• ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
• ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Фигурантам дела грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Дополнение
В Запорожье российские спецслужбы планировали устроить теракт с помощью завербованного агента, дезертировавшего из рядов Вооруженных сил Украины. Злоумышленник готовил подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей в центре города.