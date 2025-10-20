"Зливала" до фсб персональні дані військових клієнтів банку: в Одесі затримали працівницю фінустанови

$41.730.10
48.760.24
ukenru
Ексклюзив
07:13 • 3218 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10889 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17974 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57920 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89797 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51811 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46555 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42706 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47359 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55025 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
85%
749мм
Популярнi новини
Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 19 жовтня, 22:32 • 3598 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 23362 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 7224 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 17452 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 13817 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89801 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 59433 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 138680 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 159455 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 182589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Джей Ді Венс
Олена Шуляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 48403 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 52007 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 70977 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 70188 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 96591 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Brent

"Зливала" до фсб персональні дані військових клієнтів банку: в Одесі затримали працівницю фінустанови

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

СБУ затримала працівницю державного банку в Одесі, яка передавала фсб персональні дані військовослужбовців. Окупанти планували використовувати ці дані для терактів та вербування.

"Зливала" до фсб персональні дані військових клієнтів банку: в Одесі затримали працівницю фінустанови

Служба безпеки викрила агентурне проникнення фсб до банківського сектору України. За результатами комплексних заходів в Одесі затримано працівницю держаного банку, яка передавала ворогу персональну інформацію про клієнтів. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Найбільше ворога цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови

- йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

Щоб отримати розвідінформацію, фсб дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку.

До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Телеграм-каналах.

За завданням ворога, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від фсб.

Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала агентку рф, яка намагалася підірвати авто поліцейського у Дніпрі18.10.25, 05:08 • 4568 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Банківська картка
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Служба безпеки України
Україна
Одеса