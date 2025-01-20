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Незаконно заволодів квартирою дитини: у Києві за махінації судитимуть колектора

Незаконно заволодів квартирою дитини: у Києві за махінації судитимуть колектора

Київ • УНН

 • 49059 перегляди

У Києві викрито схему незаконного заволодіння квартирою неповнолітнього вартістю 1,2 млн грн. Приватний виконавець зняв арешт з майна, а колектор привласнив нерухомість після смерті батька дитини.

До суду притягнуто приватного виконавця та співробітника колекторської фірми за шахрайські дії з квартирою неповнолітнього. Про це повідомляє Національна поліція Києва у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що кіберполіція та слідчі Солом’янського управління поліції м. Києва під процесуальним керівництвом Солом’янської прокуратури встановили факт шахрайства, внаслідок якого працівник колекторської фірми незаконно заволодів квартирою малолітньої дитини.

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Після смерті батька дитини на квартиру було накладено арешт. Маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватний виконавець незаконно зняв судовий арешт на відчуження житла дитини, батько якої помер. 

Ситуацією скористався працівник колекторської організації та шахрайським шляхом привласнив нерухомість вартістю понад 1,2 млн грн

- йдеться у дописі Нацполіції.

Крім того, у ході зазначеного розслідування поліцейські виявили факт зловживання приватним виконавцем його повноваженнями та незаконні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, і виділили матеріали в окреме кримінальне провадження.

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Поліцейські провели обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників, вилучивши комп’ютерну техніку і документи, які підтверджують їхні злочинні дії. Наразі обвинуваченим оголошено підозру за шахрайство та зловживання службовим становищем, а їхнє майно арештовано. Санкції передбачають до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо

Чоловік систематично підсипав отруту своїй 60-річній співмешканці, через що вона померла. Після смерті жінки він заволодів її автомобілем та заощадженнями.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
kyivКиїв

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