Місяцями труїв свою цивільну дружину, щоб привласнити авто та гроші: у Києві судитимуть чоловіка

67-річний чоловік місяцями труїв свою співмешканку у Києві, щоб заволодіти її майном. Його справу вже передали до суду. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

... скеровано до суду обвинувальний акт відносно 67-річного чоловіка за фактом умисного вбивства цивільної дружини та незаконного заволодіння її автомобілем (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 КК України) - йдеться в повідомленні.

Деталі

Розслідуванням встановлено, що 60-річна киянка останній рік свого життя весь час хворіла, а перед смертю жінка фактично була прикута до ліжка – у неї набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту. Всього за рік цілком здорова людина перетворилась на тяжко хвору - двічі перебувала у лікарнях, втім щойно поверталась додому, її самопочуття погіршувалось.

"Причиною такого стану жінки лікарі називали токсичний гепатит, однак що викликало раптову хворобу, пояснити не могли. У весь цей час поруч з нею був її цивільний чоловік, з яким вона прожила разом більше 20 років. Згодом експертиза показала: причиною смерті жінки стала хвороба печінки, викликана отруєнням хімічною речовиною, яку їй підсипали у їжу. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу труїв жінку її цивільний чоловік. Після її смерті він забрав усі заощадження померлої та її машину Сузукі, сказавши рідним, що авто згоріло в Ірпені під час окупації", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Наприкінці липня правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у тому, що труїв свою співмешканку у Києві протягом 3 місяців, щоб заволодіти її майном. Після смерті жінки чоловік забрав її автомобіль та близько 20 000 доларів, йому загрожує довічне ув'язнення.