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Месяцами травил свою гражданскую жену, чтобы присвоить авто и деньги: в Киеве будут судить мужчину

Киев  •  УНН

 • 6274 просмотра

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Мужчина систематически подсыпал яд своей 60-летней сожительнице, из-за чего она умерла. После смерти женщины он завладел ее автомобилем и сбережениями.

67-летний мужчина месяцами травил свою сожительницу в Киеве, чтобы завладеть ее имуществом. Его дело уже передали в суд. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

... направлено в суд обвинительный акт в отношении 67-летнего мужчины по факту умышленного убийства гражданской жены и незаконного завладения ее автомобилем (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

Расследованием установлено, что 60-летняя киевлянка последний год своей жизни все время болела, а перед смертью женщина фактически была прикована к постели - у нее отекали руки и ноги, выпадали волосы, не было сил и аппетита. Всего за год вполне здоровый человек превратился в тяжело больного - дважды находилась в больницах, впрочем только возвращалась домой, ее самочувствие ухудшалось.

"Причиной такого состояния женщины врачи называли токсический гепатит, однако что вызвало внезапную болезнь, объяснить не могли. Во все это время рядом с ней был ее гражданский муж, с которым она прожила вместе более 20 лет. Впоследствии экспертиза показала: причиной смерти женщины стала болезнь печени, вызванная отравлением химическим веществом, которое ей подсыпали в пищу. Досудебным расследованием установлено, что в течение длительного времени травил женщину ее гражданский муж. После ее смерти он забрал все сбережения умершей и ее машину Сузуки, сказав родным, что авто сгорело в Ирпене во время оккупации", - добавили в прокуратуре.

Напомним

В конце июля правоохранители задержали мужчину, который подозревается в том, что травил свою сожительницу в Киеве в течение 3 месяцев, чтобы завладеть ее имуществом. После смерти женщины мужчина забрал ее автомобиль и около 20 000 долларов, ему грозит пожизненное заключение.

Павел Башинский

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
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