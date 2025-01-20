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Незаконно завладел квартирой ребенка: в Киеве за махинации будут судить коллектора

Незаконно завладел квартирой ребенка: в Киеве за махинации будут судить коллектора

Киев  •  УНН

 • 7164 просмотра

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В Киеве разоблачена схема незаконного завладения квартирой несовершеннолетнего стоимостью 1,2 млн грн. Частный исполнитель снял арест с имущества, а коллектор присвоил недвижимость после смерти отца ребенка.

В суд привлечены частный исполнитель и сотрудник коллекторской фирмы за мошеннические действия с квартирой несовершеннолетнего. Об этом сообщает Национальная полиция Киева в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что киберполиция и следователи Соломенского управления полиции г. Киева под процессуальным руководством Соломенской прокуратуры установили факт мошенничества, в результате которого работник коллекторской фирмы незаконно завладел квартирой малолетнего ребенка.

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После смерти отца ребенка на квартиру был наложен арест. Имея доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество, частный исполнитель незаконно снял судебный арест на отчуждение жилья ребенка, отец которого умер. 

Ситуацией воспользовался работник коллекторской организации и мошенническим путем присвоил недвижимость стоимостью более 1,2 млн грн

- говорится в заметке Нацполиции.

Кроме того, в ходе указанного расследования полицейские обнаружили факт злоупотребления частным исполнителем его полномочиями и незаконные действия в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, и выделили материалы в отдельное уголовное производство.

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Полицейские провели обыски по местам работы и проживания злоумышленников, изъяв компьютерную технику и документы, подтверждающие их преступные действия. Сейчас обвиняемым объявлено подозрение за мошенничество и злоупотребление служебным положением, а их имущество арестовано. Санкции предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Напомним

Мужчина систематически подсыпал яд своей 60-летней сожительнице, из-за чего она умерла. После смерти женщины он завладел ее автомобилем и сбережениями.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
kievКиев

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