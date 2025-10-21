$41.760.03
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Після рекорду золото подешевшало через очікування зниження ставок ФРС

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

Ціни на золото знизилися у вівторок після оновлення рекордного максимуму, оскільки інвестори фіксували прибуток на тлі очікувань зниження відсоткових ставок ФРС. Вартість золота на спотовому ринку впала на 0,3% до $4 340,29 за унцію.

Після рекорду золото подешевшало через очікування зниження ставок ФРС

Ціни на золото злегка знизилися у вівторок, оскільки інвестори фіксували прибуток після оновлення рекордного максимуму на попередній сесії на тлі очікувань подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США та високого попиту на захисні активи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вартість золота на спотовому ринку знизилася на 0,3%, до $4 340,29 за унцію станом на 02:48 GMT, після того як у понеділок досягла історичного максимуму — $4 381,21. Ф'ючерси на золото у США з постачанням у грудні подешевшали на 0,1% — до $4 356,40 за унцію.

Фіксація прибутку та зниження попиту на захисні активи дещо зменшили тиск на ціну золота сьогодні… Усі зниження розглядатимуться як можливість для купівлі, поки ФРС продовжує курс на зниження ставок

- зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

За даними інструменту FedWatch від CME, ринок повністю закладає у ціну зниження ставки ФРС на чверть пункту цього місяця і ще одне — у грудні. Золото, яке не приносить відсотків, зазвичай зростає в ціні за умов низьких ставок.

Поточне зростання золота ще має потенціал для подальшого руху вгору, якщо інфляційні дані США, що вийдуть пізніше цього тижня, не виявляться несподівано високими

- додав Вотерер.

Публікацію даних, яка очікується в п’ятницю після затримки через "шатдаун", перенесли. Очікується, що індекс споживчих цін у вересні зріс на 3,1% у річному вимірі, за даними опитування економістів Reuters.

Уряд США перебуває в режимі "шатдауну" вже 20-й день поспіль, після того як Сенат удесяте не зміг подолати розбіжності. Радник Білого дому з економіки Кевін Хассетт заявив у понеділок, що "шатдаун", ймовірно, завершиться цього тижня.

Через зупинку уряду було відкладено публікацію ключових економічних показників, що залишає інвесторів і політиків без важливої інформації напередодні наступного засідання ФРС.

У сфері торгівлі міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня має зустрітися з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном у Малайзії, аби уникнути загострення тарифної напруги між країнами.

Інші дорогоцінні метали: срібло впало на 1,6% — до $51,64 за унцію, платина подешевшала на 0,7% — до $1 627,62, а паладій подорожчав на 0,5% — до $1 503,17.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", - резюмувала Олена Сосєдка.

Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише верхівка айсберга. Адже глобально це означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.

Як відомо, ключовий структурний попит на дорогоцінний метал формують центральні банки, насамперед Китаю й Росії. Вони агресивно скуповують злитки, відкрито демонструючи стратегію відмови від долара та небажання покладатися лише на американську валюту.

Ольга Розгон

