После рекорда золото подешевело из-за ожиданий снижения ставок ФРС

Цены на золото немного снизились во вторник, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после обновления рекордного максимума на предыдущей сессии на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и высокого спроса на защитные активы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Стоимость золота на спотовом рынке снизилась на 0,3%, до $4 340,29 за унцию по состоянию на 02:48 GMT, после того как в понедельник достигла исторического максимума — $4 381,21. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на 0,1% — до $4 356,40 за унцию.

Фиксация прибыли и снижение спроса на защитные активы несколько уменьшили давление на цену золота сегодня… Все снижения будут рассматриваться как возможность для покупки, пока ФРС продолжает курс на снижение ставок - отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

По данным инструмента FedWatch от CME, рынок полностью закладывает в цену снижение ставки ФРС на четверть пункта в этом месяце и еще одно — в декабре. Золото, которое не приносит процентов, обычно растет в цене в условиях низких ставок.

Текущий рост золота еще имеет потенциал для дальнейшего движения вверх, если инфляционные данные США, которые выйдут позднее на этой неделе, не окажутся неожиданно высокими - добавил Уотерер.

Публикацию данных, которая ожидается в пятницу после задержки из-за "шатдауна", перенесли. Ожидается, что индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,1% в годовом исчислении, по данным опроса экономистов Reuters.

Правительство США находится в режиме "шатдауна" уже 20-й день подряд, после того как Сенат в десятый раз не смог преодолеть разногласия. Советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт заявил в понедельник, что "шатдаун", вероятно, завершится на этой неделе.

Из-за остановки правительства была отложена публикация ключевых экономических показателей, что оставляет инвесторов и политиков без важной информации накануне следующего заседания ФРС.

В сфере торговли министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе должен встретиться с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Малайзии, чтобы избежать обострения тарифной напряженности между странами.

Другие драгоценные металлы: серебро упало на 1,6% — до $51,64 за унцию, платина подешевела на 0,7% — до $1 627,62, а палладий подорожал на 0,5% — до $1 503,17.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", - резюмировала Елена Соседка.

Она также добавила, что рост цены на золото – лишь верхушка айсберга. Ведь глобально это означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.

Как известно, ключевой структурный спрос на драгоценный металл формируют центральные банки, прежде всего Китая и России. Они агрессивно скупают слитки, открыто демонстрируя стратегию отказа от доллара и нежелание полагаться только на американскую валюту.