После рекорда золото подешевело из-за ожиданий снижения ставок ФРС

$41.760.03
48.660.10
ukenru
07:53 • 2654 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 5364 просмотра
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 15809 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 16879 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 14880 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 27319 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 47910 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 39204 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47648 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 87071 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.6м/с
79%
751мм
Популярные новости
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 15292 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу21 октября, 01:14 • 18700 просмотра
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемыVideo21 октября, 01:40 • 3874 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 8626 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9370 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 3576 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 15802 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 29812 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 87066 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 58037 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Блогеры
Руслан Стефанчук
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9530 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 18382 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 74901 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 69839 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 89676 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Financial Times
Фильм

После рекорда золото подешевело из-за ожиданий снижения ставок ФРС

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Цены на золото снизились во вторник после обновления рекордного максимума, поскольку инвесторы фиксировали прибыль на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС. Стоимость золота на спотовом рынке упала на 0,3% до $4 340,29 за унцию.

После рекорда золото подешевело из-за ожиданий снижения ставок ФРС

Цены на золото немного снизились во вторник, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после обновления рекордного максимума на предыдущей сессии на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и высокого спроса на защитные активы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Стоимость золота на спотовом рынке снизилась на 0,3%, до $4 340,29 за унцию по состоянию на 02:48 GMT, после того как в понедельник достигла исторического максимума — $4 381,21. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на 0,1% — до $4 356,40 за унцию.

Фиксация прибыли и снижение спроса на защитные активы несколько уменьшили давление на цену золота сегодня… Все снижения будут рассматриваться как возможность для покупки, пока ФРС продолжает курс на снижение ставок

- отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

По данным инструмента FedWatch от CME, рынок полностью закладывает в цену снижение ставки ФРС на четверть пункта в этом месяце и еще одно — в декабре. Золото, которое не приносит процентов, обычно растет в цене в условиях низких ставок.

Текущий рост золота еще имеет потенциал для дальнейшего движения вверх, если инфляционные данные США, которые выйдут позднее на этой неделе, не окажутся неожиданно высокими

- добавил Уотерер.

Публикацию данных, которая ожидается в пятницу после задержки из-за "шатдауна", перенесли. Ожидается, что индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,1% в годовом исчислении, по данным опроса экономистов Reuters.

Правительство США находится в режиме "шатдауна" уже 20-й день подряд, после того как Сенат в десятый раз не смог преодолеть разногласия. Советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт заявил в понедельник, что "шатдаун", вероятно, завершится на этой неделе.

Из-за остановки правительства была отложена публикация ключевых экономических показателей, что оставляет инвесторов и политиков без важной информации накануне следующего заседания ФРС.

В сфере торговли министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе должен встретиться с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Малайзии, чтобы избежать обострения тарифной напряженности между странами.

Другие драгоценные металлы: серебро упало на 1,6% — до $51,64 за унцию, платина подешевела на 0,7% — до $1 627,62, а палладий подорожал на 0,5% — до $1 503,17.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", - резюмировала Елена Соседка.

Она также добавила, что рост цены на золото – лишь верхушка айсберга. Ведь глобально это означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.

Как известно, ключевой структурный спрос на драгоценный металл формируют центральные банки, прежде всего Китая и России. Они агрессивно скупают слитки, открыто демонстрируя стратегию отказа от доллара и нежелание полагаться только на американскую валюту.

Ольга Розгон

Экономика
Золото
Федеральная резервная система
Сенат Соединенных Штатов Америки
Малайзия
Белый дом
Reuters
Китай
Соединённые Штаты