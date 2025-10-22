Нацбанк укрепил гривну: официальный курс валют на 22 октября
Киев • УНН
Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,74 гривны, что на 1 копейку меньше, чем во вторник. Официальный курс евро составляет 48,47 гривны, снизившись на 19 копеек.
По состоянию на среду, 22 октября, Нацбанк установил официальный курс на уровне 41,74 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 41,75 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар не изменился - 41,95 гривны. В среду официальный курс гривны к евро составляет 48,47. Во вторник, 21 октября, официальный курс гривны к евро был 48,66. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,7441 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,4732 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4339 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды, 22 октября
- в банках доллар торгуется по курсу 41,45-41,90 грн, евро по 48,35-49,00 грн, злотый по 11,10 -11,90 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,73-41,76 грн/долл. и 48,47-48,49 грн/евро.
Напомним
Цены на золото снизились во вторник после обновления рекордного максимума, поскольку инвесторы фиксировали прибыль на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС. Стоимость золота на спотовом рынке упала на 0,3% до $4 340,29 за унцию.
