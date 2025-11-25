Золото досягло тижневого максимуму після сигналів ФРС про можливе грудневе зниження ставок

Золото продовжило зростати у вівторок, досягнувши найвищого рівня за більше ніж тиждень, незважаючи на сильний долар, після того як представники Федеральної резервної системи дали сигнали про можливе зниження ставок у грудні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ціна на золото спот зросла на 0,1% — до $4 141,49 за унцію станом на 06:31 GMT, досягнувши найвищої позначки з 14 листопада, продовжуючи зростання на 1,8% у понеділок.

Ф'ючерси на золото у США з поставкою у грудні підвищилися на 1,1% — до $4 139,10 за унцію.

(Золото переважно) зростає через очікування зниження ставки… За останні два тижні очікування різко підвищилися, що й спричинило короткострокове відновлення цін на золото - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик OANDA.

Ринок праці є достатньо слабким, щоб виправдати ще одне зниження ставки на чверть пункту у грудні, хоча подальші дії залежатимуть від великого обсягу даних, затриманих через зупинку роботи уряду, заявив у понеділок губернатор ФРС Крістофер Валлер.

Коментарі Валлера пролунали після того, як президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс у п'ятницю сказав, що відсоткові ставки у США можуть знизитися "найближчим часом".

Інвестори зараз оцінюють 81% ймовірність зниження ставки в грудні, порівняно з 40% минулого тижня, згідно з інструментом CME FedWatch.

Золото, яке не приносить прибутку, зазвичай демонструє хорошу динаміку в умовах низьких відсоткових ставок.

Ключові економічні дані, затримані через зупинку роботи уряду — зокрема роздрібні продажі у США, кількість заявок на допомогу з безробіття та індекс цін виробників — мають бути опубліковані цього тижня й очікувано дадуть більше ясності щодо шляху зниження ставки Федрезервом.

Долар утримувався поблизу шестимісячних максимумів, досягнутих минулого тижня, що стримувало зростання цін на золото, номіноване у доларах.

В інших металах: ціна срібла спот залишалася стабільною на рівні $51,43 за унцію, платина зросла на 0,7% — до $1 553,65, а паладій — на 0,3% — до $1 399,96.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

"Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.