ukenru
08:07 • 8452 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 15778 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 14976 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 15226 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 37793 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 67080 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 58611 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 51299 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 84424 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 75558 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Золото достигло недельного максимума после сигналов ФРС о возможном декабрьском снижении ставок

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Цена на золото выросла до $4 141,49 за унцию, достигнув самой высокой отметки с 14 ноября. Это произошло после сигналов ФРС о возможном снижении ставок в декабре, что увеличило вероятность такого решения до 81%.

Золото достигло недельного максимума после сигналов ФРС о возможном декабрьском снижении ставок

Золото продолжило расти во вторник, достигнув самого высокого уровня более чем за неделю, несмотря на сильный доллар, после того как представители Федеральной резервной системы дали сигналы о возможном снижении ставок в декабре. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Цена на золото спот выросла на 0,1% — до $4 141,49 за унцию по состоянию на 06:31 GMT, достигнув самой высокой отметки с 14 ноября, продолжая рост на 1,8% в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре повысились на 1,1% — до $4 139,10 за унцию.

(Золото преимущественно) растет из-за ожиданий снижения ставки… За последние две недели ожидания резко повысились, что и привело к краткосрочному восстановлению цен на золото

- сказал Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA.

Рынок труда достаточно слаб, чтобы оправдать еще одно снижение ставки на четверть пункта в декабре, хотя дальнейшие действия будут зависеть от большого объема данных, задержанных из-за остановки работы правительства, заявил в понедельник губернатор ФРС Кристофер Уоллер.

Комментарии Уоллера прозвучали после того, как президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в пятницу сказал, что процентные ставки в США могут снизиться "в ближайшее время".

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу предложения и переговоров по войне в Украине25.11.25, 09:16 • 1754 просмотра

Инвесторы сейчас оценивают 81% вероятность снижения ставки в декабре, по сравнению с 40% на прошлой неделе, согласно инструменту CME FedWatch.

Золото, которое не приносит прибыли, обычно демонстрирует хорошую динамику в условиях низких процентных ставок.

Ключевые экономические данные, задержанные из-за остановки работы правительства — в частности розничные продажи в США, количество заявок на пособие по безработице и индекс цен производителей — должны быть опубликованы на этой неделе и, как ожидается, дадут больше ясности относительно пути снижения ставки Федрезервом.

Доллар удерживался вблизи шестимесячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, что сдерживало рост цен на золото, номинированное в долларах.

В других металлах: цена серебра спот оставалась стабильной на уровне $51,43 за унцию, платина выросла на 0,7% — до $1 553,65, а палладий — на 0,3% — до $1 399,96.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", – резюмировала Елена Соседка.

Она отметила, что нынешний рост стоимости золота – это лишь верхушка айсберга, ведь на глобальном уровне он свидетельствует о подготовке инвесторов к ослаблению доллара. Снижение курса американской валюты делает золото доступнее для покупателей на международных рынках, что, в свою очередь, усиливает спрос и стимулирует дальнейший рост цены.

Основными движущими силами стабильного спроса на золото остаются центральные банки, прежде всего Китая и России. Они активно наращивают свои золотые резервы, фактически реализуя стратегию дедолларизации и демонстрируя стремление уменьшить зависимость от американской валюты.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Reuters
Соединённые Штаты