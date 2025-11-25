Золото достигло недельного максимума после сигналов ФРС о возможном декабрьском снижении ставок

Золото продолжило расти во вторник, достигнув самого высокого уровня более чем за неделю, несмотря на сильный доллар, после того как представители Федеральной резервной системы дали сигналы о возможном снижении ставок в декабре. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Цена на золото спот выросла на 0,1% — до $4 141,49 за унцию по состоянию на 06:31 GMT, достигнув самой высокой отметки с 14 ноября, продолжая рост на 1,8% в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре повысились на 1,1% — до $4 139,10 за унцию.

(Золото преимущественно) растет из-за ожиданий снижения ставки… За последние две недели ожидания резко повысились, что и привело к краткосрочному восстановлению цен на золото - сказал Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA.

Рынок труда достаточно слаб, чтобы оправдать еще одно снижение ставки на четверть пункта в декабре, хотя дальнейшие действия будут зависеть от большого объема данных, задержанных из-за остановки работы правительства, заявил в понедельник губернатор ФРС Кристофер Уоллер.

Комментарии Уоллера прозвучали после того, как президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в пятницу сказал, что процентные ставки в США могут снизиться "в ближайшее время".

Инвесторы сейчас оценивают 81% вероятность снижения ставки в декабре, по сравнению с 40% на прошлой неделе, согласно инструменту CME FedWatch.

Золото, которое не приносит прибыли, обычно демонстрирует хорошую динамику в условиях низких процентных ставок.

Ключевые экономические данные, задержанные из-за остановки работы правительства — в частности розничные продажи в США, количество заявок на пособие по безработице и индекс цен производителей — должны быть опубликованы на этой неделе и, как ожидается, дадут больше ясности относительно пути снижения ставки Федрезервом.

Доллар удерживался вблизи шестимесячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, что сдерживало рост цен на золото, номинированное в долларах.

В других металлах: цена серебра спот оставалась стабильной на уровне $51,43 за унцию, платина выросла на 0,7% — до $1 553,65, а палладий — на 0,3% — до $1 399,96.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соосновательницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", – резюмировала Елена Соседка.

Она отметила, что нынешний рост стоимости золота – это лишь верхушка айсберга, ведь на глобальном уровне он свидетельствует о подготовке инвесторов к ослаблению доллара. Снижение курса американской валюты делает золото доступнее для покупателей на международных рынках, что, в свою очередь, усиливает спрос и стимулирует дальнейший рост цены.

Основными движущими силами стабильного спроса на золото остаются центральные банки, прежде всего Китая и России. Они активно наращивают свои золотые резервы, фактически реализуя стратегию дедолларизации и демонстрируя стремление уменьшить зависимость от американской валюты.