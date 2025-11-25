$42.370.10
«Калибр» (семейство ракет)

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу предложения и переговоров по войне в Украине

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent упали до 63,10 доллара за баррель, WTI - до 58,61 доллара. Снижение происходит на фоне опасений, что предложение превысит спрос в следующем году, несмотря на санкции против российских поставок.

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу предложения и переговоров по войне в Украине

Цены на нефть снизились во вторник на фоне того, как опасения, что предложение превысит спрос в следующем году, перевесили опасения, что российские поставки останутся под санкциями, на фоне того, как "переговоры о прекращении войны в Украине остаются безрезультатными", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 27 центов, или 0,4%, до 63,10 доллара за баррель к 05:00 по Гринвичу (07:00 по Киеву). Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 23 цента, или на 0,4%, до 58,61 доллара.

В понедельник цены на обе марки нефти выросли на 1,3% на фоне того, как сомнения в мирном соглашении о прекращении российско-украинской войны снизили ожидания беспрепятственных поставок российской нефти и топлива, находящихся под санкциями западных стран.

Несмотря на опасения участников рынка по поводу российских поставок, общий прогноз баланса спроса и предложения на нефть в 2026 году выглядит менее оптимистичным на фоне многочисленных прогнозов о том, что рост предложения превысит рост спроса в следующем году.

"В краткосрочной перспективе ключевым риском является избыток предложения, а текущий уровень цен является уязвимым", - заявила во вторник Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

Из-за новых санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также запрета на продажу нефтепродуктов, полученных из российской нефти, в Европу некоторые индийские нефтеперерабатывающие компании, в том числе частная компания Reliance, сократили закупки российской нефти.

В случае ограниченных возможностей сбыта Россия стремится увеличить экспорт в Китай, пишет издание.

Во вторник вице-премьер России Александр Новак заявил на китайско-российском бизнес-форуме в Пекине, что Москва и Пекин обсуждают пути расширения экспорте российского нефти в Китай.

В целом, аналитики рынка по-прежнему сосредоточены на возможности расширения дисбаланса спроса и предложения.

Deutsche Bank прогнозирует профицит нефти в 2026 году на уровне не менее 2 миллионов баррелей в сутки и не видит явных путей к дефициту даже до 2027 года, говорится в сообщении банка, опубликованном в понедельник.

"Прогноз на 2026 год остается медвежьим", - отметил аналитик Майкл Сюэ.

Ожидания более слабых рынков в следующем году перевешивают отсутствие решения по мирному соглашению между Украиной и Россией, что поддерживало цены. Соглашение может привести к снятию санкций с Москвы, что откроет ранее ограниченные поставки нефти рынку.

Тем не менее, нефтяные рынки получают некоторую поддержку благодаря ожиданиям снижения процентных ставок США на заседании 9-10 декабря, при этом члены Федеральной резервной системы заявили о своей поддержке такого снижения.

Снижение процентных ставок может стимулировать экономический рост и усилить спрос на нефть.

"Нефтяной рынок находится в состоянии перетягивания каната между избыточным предложением, обусловленным осторожностью, и надеждами на спрос, основанными на смягчении денежно-кредитной политики", - сказала Сачдева.

Юлия Шрамко

