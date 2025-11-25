Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо пропозиції і переговорів щодо війни в Україні

Ціни на нафту знизилися у вівторок, на тлі того, як побоювання, що пропозиція перевищить попит наступного року, переважили побоювання, що російські поставки залишаться під санкціями, на тлі того, як "переговори про припинення війни в Україні залишаються безрезультатними", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 27 центів, або 0,4%, до 63,10 долара за барель за 05:00 за Гринвічем (07:00 за Києвом). Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 23 центи, або на 0,4%, до 58,61 долара.

У понеділок ціни на обидві марки нафти зросли на 1,3%, на тлі того, як сумніви в мирній угоді про припинення російсько-української війни знизили очікування безперешкодних поставок російської нафти і палива, що знаходяться під санкціями західних країн.

Попри побоювання учасників ринку з приводу російських поставок, загальний прогноз балансу попиту та пропозиції на нафту у 2026 році виглядає менш оптимістичним на тлі численних прогнозів про те, що зростання пропозиції перевищить зростання попиту наступного року.

"У короткостроковій перспективі ключовим ризиком є ​​надлишок пропозиції, а поточний рівень цін є вразливим", - заявила у вівторок Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

Через нові санкції щодо російських нафтових компаній "роснефть" та "лукойл", а також заборони на продаж нафтопродуктів, отриманих із російської нафти, до Європи деякі індійські нафтопереробні компанії, зокрема приватна компанія Reliance, скоротили закупівлі російської нафти.

У разі обмежених можливостей збуту росія прагне збільшити експорт до Китаю, пише видання.

У вівторок віцепрем'єр росії олександр новак заявив на китайсько-російському бізнес-форумі в Пекіні, що москва та Пекін обговорюють шляхи розширення експорту російської нафти до Китаю.

В цілому, аналітики ринку, як і раніше, зосереджені на можливості розширення дисбалансу попиту та пропозиції.

Deutsche Bank прогнозує профіцит нафти у 2026 році на рівні не менше 2 мільйонів барелів на добу та не бачить явних шляхів до дефіциту навіть до 2027 року, ідеться у повідомленні банку, опублікованому у понеділок.

"Прогноз на 2026 рік залишається ведмежим", - зазначив аналітик Майкл Сюе.

Очікування слабших ринків у наступному році переважують відсутність рішення щодо мирної угоди між Україною та росією, що підтримувало ціни. Угода може призвести до зняття санкцій із москви, що відкриє раніше обмежені поставки нафти ринку.

Тим не менш, нафтові ринки отримують деяку підтримку завдяки очікуванням зниження процентних ставок США на засіданні 9-10 грудня, при цьому члени Федеральної резервної системи заявили про свою підтримку такого зниження.

Зниження відсоткових ставок може стимулювати економічне зростання та посилити попит на нафту.

"Нафтовий ринок перебуває в стані перетягування каната між надмірною пропозицією, зумовленою обережністю, і сподіваннями на попит, заснованими на пом'якшенні грошово-кредитної політики", - сказала Сачдева.

