Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо пропозиції і переговорів щодо війни в Україні

$42.370.10
48.920.21
ukenru
07:26 • 696 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 29724 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 63018 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 55420 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 50288 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 74683 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 66341 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 18725 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 15262 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12755 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
84%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА24 листопада, 22:24 • 34663 перегляди
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям24 листопада, 22:51 • 34941 перегляди
Чиновники Держпраці організували багатомільйонну схему вимагання грошей з бізнесу за безкоштовні послуги - ДБРPhoto24 листопада, 23:23 • 33790 перегляди
Київ під масованою комбінованою атакою в ніч на 25 листопада: перші подробиці24 листопада, 23:35 • 36619 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo05:36 • 30596 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 47148 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 74683 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 66341 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 73408 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 98196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Керолайн Левітт
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Київська область
Норвегія
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 50293 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 52469 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 60549 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 70074 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 70946 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо пропозиції і переговорів щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent впали до 63,10 долара за барель, WTI - до 58,61 долара. Зниження відбувається на тлі побоювань, що пропозиція перевищить попит наступного року, попри санкції проти російських поставок.

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо пропозиції і переговорів щодо війни в Україні

Ціни на нафту знизилися у вівторок, на тлі того, як побоювання, що пропозиція перевищить попит наступного року, переважили побоювання, що російські поставки залишаться під санкціями, на тлі того, як "переговори про припинення війни в Україні залишаються безрезультатними", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 27 центів, або 0,4%, до 63,10 долара за барель за 05:00 за Гринвічем (07:00 за Києвом). Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 23 центи, або на 0,4%, до 58,61 долара.

У понеділок ціни на обидві марки нафти зросли на 1,3%, на тлі того, як сумніви в мирній угоді про припинення російсько-української війни знизили очікування безперешкодних поставок російської нафти і палива, що знаходяться під санкціями західних країн.

Попри побоювання учасників ринку з приводу російських поставок, загальний прогноз балансу попиту та пропозиції на нафту у 2026 році виглядає менш оптимістичним на тлі численних прогнозів про те, що зростання пропозиції перевищить зростання попиту наступного року.

"У короткостроковій перспективі ключовим ризиком є ​​надлишок пропозиції, а поточний рівень цін є вразливим", - заявила у вівторок Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

Через нові санкції щодо російських нафтових компаній "роснефть" та "лукойл", а також заборони на продаж нафтопродуктів, отриманих із російської нафти, до Європи деякі індійські нафтопереробні компанії, зокрема приватна компанія Reliance, скоротили закупівлі російської нафти.

У разі обмежених можливостей збуту росія прагне збільшити експорт до Китаю, пише видання.

У вівторок віцепрем'єр росії олександр новак заявив на китайсько-російському бізнес-форумі в Пекіні, що москва та Пекін обговорюють шляхи розширення експорту російської нафти до Китаю.

В цілому, аналітики ринку, як і раніше, зосереджені на можливості розширення дисбалансу попиту та пропозиції.

Deutsche Bank прогнозує профіцит нафти у 2026 році на рівні не менше 2 мільйонів барелів на добу та не бачить явних шляхів до дефіциту навіть до 2027 року, ідеться у повідомленні банку, опублікованому у понеділок.

"Прогноз на 2026 рік залишається ведмежим", - зазначив аналітик Майкл Сюе.

Очікування слабших ринків у наступному році переважують відсутність рішення щодо мирної угоди між Україною та росією, що підтримувало ціни. Угода може призвести до зняття санкцій із москви, що відкриє раніше обмежені поставки нафти ринку.

Тим не менш, нафтові ринки отримують деяку підтримку завдяки очікуванням зниження процентних ставок США на засіданні 9-10 грудня, при цьому члени Федеральної резервної системи заявили про свою підтримку такого зниження.

Зниження відсоткових ставок може стимулювати економічне зростання та посилити попит на нафту.

"Нафтовий ринок перебуває в стані перетягування каната між надмірною пропозицією, зумовленою обережністю, і сподіваннями на попит, заснованими на пом'якшенні грошово-кредитної політики", - сказала Сачдева.

Доходи рф від нафти й газу різко падають: у листопаді можливе просідання на 35% – розрахунки Reuters24.11.25, 16:04 • 2294 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Brent
Федеральна резервна система
Deutsche Bank
Reuters
Пекін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна