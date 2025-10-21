$41.760.03
Фондовий ринок США наближається до рекордних висот: чиї акції зросли

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Фондовий ринок США демонструє зростання, наближаючись до історичних максимумів, оскільки компанії починають звітувати про прибутки за літо. Акції General Motors, RTX, Danaher та Coca-Cola перевищили очікування аналітиків, тоді як деякі технологічні гіганти, такі як Alphabet, демонструють падіння.

Фондовий ринок США наближається до рекордних висот: чиї акції зросли

У вівторок фондовий ринок Сполучених Штатів наближається до своїх рекордних висот, оскільки компанії починають звітувати про розмір прибутку, отриманого протягом літа. Про це пише УНН з посиланням на AP News.

Деталі

Індекс S&P 500 зріс на 0,1% у другій половині дня і знаходиться лише на 0,2% нижче свого історичного максимуму, встановленого на початку цього місяця. Станом на 13:30 за східним часом промисловий індекс Dow Jones зріс на 282 пункти, або 0,6%, а композитний індекс Nasdaq знизився на 0,1%.

Акції General Motors зросли на 16,3% після публікації кращих квартальних результатів, ніж очікували аналітики, а також підвищили свої прогнози щодо деяких річних фінансових цілей. Генеральний директор Мері Барра заявила, що компанія швидко діє для зменшення збитків у 2026 році та надалі для свого бізнесу з виробництва електромобілів, оскільки "зараз зрозуміло", що впровадження електромобілів буде нижчим, ніж планувалося.

Акції RTX, аерокосмічної та оборонної компанії, та Danaher, компанії, що займається науками про життя та діагностикою, зросли майже на 8% після отримання кращого прибутку за останній квартал, ніж очікували аналітики. Акції Coca-Cola зросли на 3,8%, також перевищивши очікування щодо прибутку Волл-стріт.

Акції Warner Bros. Discovery зросли на 10,8% після того, як компанія заявила, що зараз розглядає інші варіанти, окрім раніше оголошеного відділення Discovery Global від Warner Bros., які можуть бути більш прибутковими для акціонерів. Компанія заявила, що зробила цей крок після того, як почула від "кількох сторін", зацікавлених або в усій компанії, або в Warner Bros.

Ринок під контролем тримали падіння акцій деяких великих технологічних компаній, які втратили імпульс після власного зростання. Падіння материнської компанії Google Alphabet на 1,8% з її історичного максимуму було одним з найбільш вагових показників у S&P 500. Broadcom впав на 2,1%.

Інші великі нещодавні переможці на фінансових ринках також зробили паузу. Ціна на золото впала на 5,4% від свого останнього рекорду, знизившись до 4 125,80 доларів за унцію. Він все ще зріс на 56,2% за рік.

На компанії чиниться тиск, щоб показати, що їхні прибутки зростають після стрімкого зростання S&P 500 на 35% з мінімуму в квітні. Це один зі способів виправдати високі ціни на свої акції на тлі критики щодо їхньої занадто високої вартості.

Звіти про прибутки корпорацій також набули важливості, оскільки вони надають детальну інформацію про сильний стан економіки США, коли припинення роботи уряду США затримало важливі економічні оновлення. Це ускладнює роботу Федеральної резервної системи, оскільки вона намагається вирішити, що є більшою проблемою для економіки – висока інфляція чи уповільнення ринку праці.

Незважаючи на припинення роботи уряду, Міністерство торгівлі опублікує свій звіт про споживчі ціни в п'ятницю, який може допомогти ФРС у формуванні процентної політики. Це перший реліз даних уряду з моменту початку припинення роботи 1 жовтня.

На фондових ринках за кордоном індекси зросли в більшій частині Європи та Азії.

Японський індекс Nikkei 225 додав 0,3% і наблизився до рівня 50 000, оскільки консервативна законодавиця Санае Такаїчі стала прем'єр-міністром країни. Інвестори очікують, що вона наполягатиме на зниженні процентних ставок та інших політичних акцій, які могли б допомогти ринку.

Індекси зросли на 1,4% у Шанхаї та на 0,7% у Гонконзі на тлі очікувань, що президент Дональд Трамп зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном пізніше цього місяця під час регіонального саміту. Це вселило надії на послаблення торговельної напруженості між найбільшими економіками світу.

На ринку облігацій дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилася до 3,96% з 4,00% пізно в понеділок.

Ціни на золото зросли до нових рекордних максимумів на азійських торгах, що стало четвертою сесією поспіль, оскільки зростання очікувань щодо зниження ставки Федеральною резервною системою США та поновлення торгівельної напруженості між США та Китаєм підвищили попит на безпечний метал.

