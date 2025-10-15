Ціна біткоїна стабілізувалася на рівні 112 тис. доларів на тлі торгівельної напруженості між США і Китаєм

Біткоїн стабілізувався після різкого падіння в середу, оскільки криптовалютні ринки опинилися між загостреною торгівельною напруженістю між Сполученими Штатами та Китаєм та зростаючою впевненістю в тому, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки в жовтні. Про це пише УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

Найбільша криптовалюта світу у вівторок впала до $109 000, перш ніж дещо відновитися, і до 01:30 за східним часом (05:30 за Гринвічем) торгувався на 0,2% нижче $112 292,5.

Відновлена торгівельна напруженість між США та Китаєм була найбільшою проблемою для біткоїна в останні сесії, причому криптовалюта впала до $103 000 під час раптового краху на вихідних.

Хоча монета різко відновилася від початкових втрат, вона залишилася значно нижчою за нещодавній рекордний максимум понад $126 000. Ринки біткоїна та криптовалют отримали певну підтримку від коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла у вівторок.

Павелл попередив про потенційне припинення кількісного посилення монетарної політики ФРС, що вразило ринки переважно як "голубиний". Голова ФРС також зазначив про зростаючу невизначеність щодо економіки США, особливо на тлі триваючого припинення роботи уряду.

Коментарі Павелла викликали все більшу впевненість у тому, що ФРС знизить ставки на своєму засіданні наприкінці жовтня. Ринки оцінюють ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у 99,6%, порівняно з 97,4%, які спостерігалися минулого тижня, як показав CME Fedwatch.

Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) заявила у вівторок, що інвестувала нерозкриту суму в індійську криптовалютну біржу CoinDCX в рамках своїх спроб посилити свої позиції в Індії та на Близькому Сході.

CoinDCX окремо заявила, що інвестиції оцінили біржу в 2,45 мільярда доларів, що значно вище за оцінку менше ніж 1 мільярд доларів, про яку повідомляли раніше цього року. Біржа також повідомила, що Coinbase є інвестором CoinDCX з 2020 року.

Попередні звіти свідчили про те, що Coinbase зацікавлена в придбанні CoinDCX. Американська криптовалютна біржа нещодавно отримала дозвіл на надання послуг в Індії, але значною мірою відстає від конкурентів, таких як Binance, у закріпленні в найбільшій у світі базі користувачів криптовалют.

Нещодавні дані показали, що Індія лідирує у світі за впровадженням криптовалют, маючи понад 100 мільйонів власників у країні станом на кінець 2024 року.

У середу ціни на криптовалюти загалом дещо зросли, оскільки апетит до ризику покращився після коментарів Пауелла.

Криптовалюта №2 у світі Ether зросла на 1% до 4 111,32 доларів, тоді як XRP впала на 0,2% до 2,5016 доларів.

Solana та Cardano зросли на 2,4% та 0,4% відповідно, тоді як BNB впав на 3,5%.

Серед мем-токенів Dogecoin та $TRUMP зросли на 0,5% кожен.

Нагадаємо

Різке падіння біткоїна з рекордних $126 000 до $103 000 було спровоковано оголошенням адміністрації президента США Дональда Трампа про новий пакет мит проти китайського імпорту. Це спричинило каскад ліквідацій на ринку криптовалют на рекордні $19 мільярдів.

Фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка тоді пояснила, що така реакція крипторинку свідчить про його глибоку інтеграцію в глобальні фінансові процеси.

Ринок криптовалют більше не існує у вакуумі. Він вже інтегрований у глобальний фінансовий ринок, і все більше реагує на ті самі фактори, що й традиційні активи. Якщо інвестори очікують уповільнення світової економіки через торгові обмеження - вони скорочують позиції у всьому, що має високий ризик, включно з криптою - пояснила Олена Сосєдка.

Вона також зазначила, що падіння мало короткостроковий характер, спричинений ефектом "risk-off", і у короткій перспективі Bitcoin може консолідуватися в діапазоні 110–125 тисяч доларів США.