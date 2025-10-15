Цена биткоина стабилизировалась на уровне 112 тыс. долларов на фоне торговой напряженности между США и Китаем

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
08:03 • 1378 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 2474 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 8680 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 11557 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 9462 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13072 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14695 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31039 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60744 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53009 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.7м/с
62%
754мм
Популярные новости
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк14 октября, 23:02 • 37558 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 46475 просмотра
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься15 октября, 01:08 • 34807 просмотра
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 53820 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 26120 просмотра
публикации
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 590 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 8624 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 11531 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 26150 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 83489 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джон Хили
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 46505 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 31139 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 33078 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 41492 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 45480 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
Сериал
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Instagram

Цена биткоина стабилизировалась на уровне 112 тыс. долларов на фоне торговой напряженности между США и Китаем

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Биткоин стабилизировался после падения, торгуясь на уровне $112 292,5, на фоне торговой напряженности между США и Китаем. Рынки ожидают снижения процентных ставок ФРС в октябре на 25 базисных пунктов с вероятностью 99,6%.

Цена биткоина стабилизировалась на уровне 112 тыс. долларов на фоне торговой напряженности между США и Китаем

Биткойн стабилизировался после резкого падения в среду, поскольку криптовалютные рынки оказались между обострившейся торговой напряженностью между Соединенными Штатами и Китаем и растущей уверенностью в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в октябре. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Крупнейшая криптовалюта мира во вторник упала до $109 000, прежде чем несколько восстановиться, и к 01:30 по восточному времени (05:30 по Гринвичу) торговалась на 0,2% ниже $112 292,5.

Возобновившаяся торговая напряженность между США и Китаем была самой большой проблемой для биткойна в последние сессии, причем криптовалюта упала до $103 000 во время внезапного краха на выходных.

Хотя монета резко восстановилась от первоначальных потерь, она осталась значительно ниже недавнего рекордного максимума более $126 000. Рынки биткойна и криптовалют получили некоторую поддержку от комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во вторник.

Пауэлл предупредил о потенциальном прекращении количественного ужесточения монетарной политики ФРС, что поразило рынки преимущественно как "голубиное". Председатель ФРС также отметил растущую неопределенность относительно экономики США, особенно на фоне продолжающегося прекращения работы правительства.

Комментарии Пауэлла вызвали все большую уверенность в том, что ФРС снизит ставки на своем заседании в конце октября. Рынки оценивают вероятность снижения на 25 базисных пунктов в 99,6%, по сравнению с 97,4%, которые наблюдались на прошлой неделе, как показал CME Fedwatch.

Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) заявила во вторник, что инвестировала нераскрытую сумму в индийскую криптовалютную биржу CoinDCX в рамках своих попыток усилить свои позиции в Индии и на Ближнем Востоке.

Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов14.10.25, 15:47 • 65322 просмотра

CoinDCX отдельно заявила, что инвестиции оценили биржу в 2,45 миллиарда долларов, что значительно выше оценки менее чем 1 миллиард долларов, о которой сообщали ранее в этом году. Биржа также сообщила, что Coinbase является инвестором CoinDCX с 2020 года.

Предыдущие отчеты свидетельствовали о том, что Coinbase заинтересована в приобретении CoinDCX. Американская криптовалютная биржа недавно получила разрешение на предоставление услуг в Индии, но в значительной степени отстает от конкурентов, таких как Binance, в закреплении в крупнейшей в мире базе пользователей криптовалют.

Недавние данные показали, что Индия лидирует в мире по внедрению криптовалют, имея более 100 миллионов владельцев в стране по состоянию на конец 2024 года.

В среду цены на криптовалюты в целом несколько выросли, поскольку аппетит к риску улучшился после комментариев Пауэлла.

Криптовалюта №2 в мире Ether выросла на 1% до 4 111,32 долларов, тогда как XRP упала на 0,2% до 2,5016 долларов.

Solana и Cardano выросли на 2,4% и 0,4% соответственно, тогда как BNB упал на 3,5%.

Среди мем-токенов Dogecoin и $TRUMP выросли на 0,5% каждый.

Напомним

Резкое падение биткойна с рекордных $126 000 до $103 000 было спровоцировано объявлением администрации президента США Дональда Трампа о новом пакете пошлин против китайского импорта. Это вызвало каскад ликвидаций на рынке криптовалют на рекордные $19 миллиардов.

Финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка тогда объяснила, что такая реакция крипторынка свидетельствует о его глубокой интеграции в глобальные финансовые процессы.

Рынок криптовалют больше не существует в вакууме. Он уже интегрирован в глобальный финансовый рынок, и все больше реагирует на те же факторы, что и традиционные активы. Если инвесторы ожидают замедления мировой экономики из-за торговых ограничений - они сокращают позиции во всем, что имеет высокий риск, включая крипту

 - объяснила Елена Соседка.

Она также отметила, что падение носило краткосрочный характер, вызванный эффектом "risk-off", и в краткосрочной перспективе Bitcoin может консолидироваться в диапазоне 110–125 тысяч долларов США.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Binance
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Биткойн
Ethereum
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты