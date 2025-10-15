Цена биткоина стабилизировалась на уровне 112 тыс. долларов на фоне торговой напряженности между США и Китаем

Биткойн стабилизировался после резкого падения в среду, поскольку криптовалютные рынки оказались между обострившейся торговой напряженностью между Соединенными Штатами и Китаем и растущей уверенностью в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в октябре. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Крупнейшая криптовалюта мира во вторник упала до $109 000, прежде чем несколько восстановиться, и к 01:30 по восточному времени (05:30 по Гринвичу) торговалась на 0,2% ниже $112 292,5.

Возобновившаяся торговая напряженность между США и Китаем была самой большой проблемой для биткойна в последние сессии, причем криптовалюта упала до $103 000 во время внезапного краха на выходных.

Хотя монета резко восстановилась от первоначальных потерь, она осталась значительно ниже недавнего рекордного максимума более $126 000. Рынки биткойна и криптовалют получили некоторую поддержку от комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во вторник.

Пауэлл предупредил о потенциальном прекращении количественного ужесточения монетарной политики ФРС, что поразило рынки преимущественно как "голубиное". Председатель ФРС также отметил растущую неопределенность относительно экономики США, особенно на фоне продолжающегося прекращения работы правительства.

Комментарии Пауэлла вызвали все большую уверенность в том, что ФРС снизит ставки на своем заседании в конце октября. Рынки оценивают вероятность снижения на 25 базисных пунктов в 99,6%, по сравнению с 97,4%, которые наблюдались на прошлой неделе, как показал CME Fedwatch.

Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) заявила во вторник, что инвестировала нераскрытую сумму в индийскую криптовалютную биржу CoinDCX в рамках своих попыток усилить свои позиции в Индии и на Ближнем Востоке.

CoinDCX отдельно заявила, что инвестиции оценили биржу в 2,45 миллиарда долларов, что значительно выше оценки менее чем 1 миллиард долларов, о которой сообщали ранее в этом году. Биржа также сообщила, что Coinbase является инвестором CoinDCX с 2020 года.

Предыдущие отчеты свидетельствовали о том, что Coinbase заинтересована в приобретении CoinDCX. Американская криптовалютная биржа недавно получила разрешение на предоставление услуг в Индии, но в значительной степени отстает от конкурентов, таких как Binance, в закреплении в крупнейшей в мире базе пользователей криптовалют.

Недавние данные показали, что Индия лидирует в мире по внедрению криптовалют, имея более 100 миллионов владельцев в стране по состоянию на конец 2024 года.

В среду цены на криптовалюты в целом несколько выросли, поскольку аппетит к риску улучшился после комментариев Пауэлла.

Криптовалюта №2 в мире Ether выросла на 1% до 4 111,32 долларов, тогда как XRP упала на 0,2% до 2,5016 долларов.

Solana и Cardano выросли на 2,4% и 0,4% соответственно, тогда как BNB упал на 3,5%.

Среди мем-токенов Dogecoin и $TRUMP выросли на 0,5% каждый.

Напомним

Резкое падение биткойна с рекордных $126 000 до $103 000 было спровоцировано объявлением администрации президента США Дональда Трампа о новом пакете пошлин против китайского импорта. Это вызвало каскад ликвидаций на рынке криптовалют на рекордные $19 миллиардов.

Финтех-эксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка тогда объяснила, что такая реакция крипторынка свидетельствует о его глубокой интеграции в глобальные финансовые процессы.

Рынок криптовалют больше не существует в вакууме. Он уже интегрирован в глобальный финансовый рынок, и все больше реагирует на те же факторы, что и традиционные активы. Если инвесторы ожидают замедления мировой экономики из-за торговых ограничений - они сокращают позиции во всем, что имеет высокий риск, включая крипту - объяснила Елена Соседка.

Она также отметила, что падение носило краткосрочный характер, вызванный эффектом "risk-off", и в краткосрочной перспективе Bitcoin может консолидироваться в диапазоне 110–125 тысяч долларов США.