19:07
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
14:07
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Фондовый рынок США приближается к рекордным высотам: чьи акции выросли

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Фондовый рынок США демонстрирует рост, приближаясь к историческим максимумам, поскольку компании начинают отчитываться о прибыли за лето. Акции General Motors, RTX, Danaher и Coca-Cola превысили ожидания аналитиков, тогда как некоторые технологические гиганты, такие как Alphabet, демонстрируют падение.

Фондовый рынок США приближается к рекордным высотам: чьи акции выросли

Во вторник фондовый рынок Соединенных Штатов приближается к своим рекордным высотам, поскольку компании начинают отчитываться о размере прибыли, полученной в течение лета. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP News.

Детали

Индекс S&P 500 вырос на 0,1% во второй половине дня и находится лишь на 0,2% ниже своего исторического максимума, установленного в начале этого месяца. По состоянию на 13:30 по восточному времени промышленный индекс Dow Jones вырос на 282 пункта, или 0,6%, а композитный индекс Nasdaq снизился на 0,1%.

Акции General Motors выросли на 16,3% после публикации лучших квартальных результатов, чем ожидали аналитики, а также повысили свои прогнозы по некоторым годовым финансовым целям. Генеральный директор Мэри Барра заявила, что компания быстро действует для уменьшения убытков в 2026 году и в дальнейшем для своего бизнеса по производству электромобилей, поскольку "сейчас понятно", что внедрение электромобилей будет ниже, чем планировалось.

Акции RTX, аэрокосмической и оборонной компании, и Danaher, компании, занимающейся науками о жизни и диагностикой, выросли почти на 8% после получения лучшей прибыли за последний квартал, чем ожидали аналитики. Акции Coca-Cola выросли на 3,8%, также превысив ожидания по прибыли Уолл-стрит.

Акции Warner Bros. Discovery выросли на 10,8% после того, как компания заявила, что сейчас рассматривает другие варианты, кроме ранее объявленного отделения Discovery Global от Warner Bros., которые могут быть более прибыльными для акционеров. Компания заявила, что сделала этот шаг после того, как услышала от "нескольких сторон", заинтересованных либо во всей компании, либо в Warner Bros.

Цена на золото впервые превысила четыре тысячи долларов за унцию - NYT07.10.25, 18:44 • 3190 просмотров

Рынок под контролем держали падения акций некоторых крупных технологических компаний, которые потеряли импульс после собственного роста. Падение материнской компании Google Alphabet на 1,8% с ее исторического максимума было одним из самых весомых показателей в S&P 500. Broadcom упал на 2,1%.

Другие крупные недавние победители на финансовых рынках также сделали паузу. Цена на золото упала на 5,4% от своего последнего рекорда, снизившись до 4 125,80 долларов за унцию. Он все еще вырос на 56,2% за год.

На компании оказывается давление, чтобы показать, что их прибыли растут после стремительного роста S&P 500 на 35% с минимума в апреле. Это один из способов оправдать высокие цены на свои акции на фоне критики относительно их слишком высокой стоимости.

Отчеты о прибылях корпораций также приобрели важность, поскольку они предоставляют подробную информацию о сильном состоянии экономики США, когда прекращение работы правительства США задержало важные экономические обновления. Это усложняет работу Федеральной резервной системы, поскольку она пытается решить, что является большей проблемой для экономики – высокая инфляция или замедление рынка труда.

Несмотря на прекращение работы правительства, Министерство торговли опубликует свой отчет о потребительских ценах в пятницу, который может помочь ФРС в формировании процентной политики. Это первый релиз данных правительства с момента начала прекращения работы 1 октября.

На фондовых рынках за рубежом индексы выросли в большей части Европы и Азии.

Цена биткоина стабилизировалась на уровне 112 тыс. долларов на фоне торговой напряженности между США и Китаем15.10.25, 10:45 • 2861 просмотр

Японский индекс Nikkei 225 добавил 0,3% и приблизился к уровню 50 000, поскольку консервативная законодательница Санаэ Такаичи стала премьер-министром страны. Инвесторы ожидают, что она будет настаивать на снижении процентных ставок и других политических акциях, которые могли бы помочь рынку.

Индексы выросли на 1,4% в Шанхае и на 0,7% в Гонконге на фоне ожиданий, что президент Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином позже в этом месяце во время регионального саммита. Это вселило надежды на ослабление торговой напряженности между крупнейшими экономиками мира.

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 3,96% с 4,00% поздно в понедельник.

Дополнение

Цены на золото выросли до новых рекордных максимумов на азиатских торгах, что стало четвертой сессией подряд, поскольку рост ожиданий относительно снижения ставки Федеральной резервной системой США и возобновление торговой напряженности между США и Китаем повысили спрос на безопасный металл.

Павел Зинченко

