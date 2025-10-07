Цена на золото впервые превысила четыре тысячи долларов за унцию - NYT

По всему миру инвесторы впервые подняли цену на золото выше четырех тысяч долларов за унцию. Цена на драгоценный металл выросла более чем на 50 процентов, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Инвесторы, финансовые менеджеры и центральные банки по всему миру в этом году набросились на золото, а во вторник его цена впервые поднялась выше четырех тысяч долларов за унцию. Драгоценный металл в этом году вырос более чем на 50 процентов, установив при этом ряд рекордов.

Аналитики предупредили, что на сегодняшний день есть неприятные отголоски того прошлого всплеска, которые объясняют недавний рост цен на золото спросом со стороны инвесторов, стремящихся отказаться от активов США в период политических потрясений и неопределенности, что подчеркивается прекращением работы правительства. Рост цен на золото также отражает сильное скрытое течение беспокойства среди инвесторов, даже несмотря на то, что акции неоднократно устанавливали рекорды, придавая Уолл-стрит бычий вид.

Золото также привлекает покупателей, поскольку другие традиционные валютные гавани, такие как доллар и государственные облигации США, потеряли часть своей привлекательности. Ожидается, что Федеральная резервная система продолжит снижать процентные ставки, что может продолжить ослаблять доллар, который в этом году уже упал примерно на 10 процентов. Беспокойство по поводу роста долгов и дефицитов омрачило кредитоспособность Америки, которая больше не имеет наивысшего кредитного рейтинга от ни одного из основных агентств после снижения рейтинга Moody's в этом году.

Еще одна популярная валютная гавань, японская иена, потерпела удар в понедельник после неожиданного избрания лидера Либерально-демократической партии, которая долго находилась у власти, который выступал за расходы, снижение налогов и снижение процентных ставок. Позже в понедельник внезапная отставка премьер-министра Франции, менее чем через 24 часа после того, как он сформировал свой кабинет министров, еще больше дестабилизировала геополитические перспективы и потянула евро вниз, заставив инвесторов обратиться к мнимой безопасности золота.

Цена на золото впервые в истории превысила отметку в $3900 за унцию

Рост цен на золото в значительной степени был обусловлен неопределенностью, сказал Райан Макинтайр, старший управляющий партнер Sprott, инвестиционной фирмы по управлению, которая специализируется на драгоценных металлах.

"Будь то геополитическое, или экономическое, или цикл процентных ставок проникает в сознание людей", – сказал он.

Биржевые фонды, покупающие золото, приобрели более 100 метрических тонн драгоценного металла в сентябре, сообщает Goldman Sachs. Аналитики банка повысили свой прогноз цены в понедельник, оценив, что золото достигнет 4900 долларов за унцию в конце следующего года.

По данным аналитиков Barclays, объем денежных потоков, поступающих в крупнейший фонд, обеспеченный золотом, за последние две недели был превышен лишь один раз за последние 20 лет.

Рост цен на золото также способствовал росту акций компаний, которые добывают этот металл. Индекс, отслеживающий золотодобывающие компании на Нью-Йоркской фондовой бирже, в этом году вырос более чем вдвое.

Некоторые центральные банки уже несколько лет переходят от активов, деноминированных в долларах, к золоту, но аналитики отмечают, что в последнее время именно переход частных инвесторов добавил импульса. Золото резко выросло в цене в основных валютах, таких как иена, евро и британский фунт.

"Оно действительно становится скорее стратегическим резервным активом, как для суверенных государств, так и для институтов", — сказал господин Макинтайр. "Люди используют его как диверсификатор".

Закрытие правительства – это последний фактор, который побуждает инвесторов к золоту. Наблюдатели за рынком вынуждены обходиться без важных экономических данных, опубликованных правительственными учреждениями, что вызывает беспокойство и путаницу относительно состояния экономики, особенно после недавних признаков слабости на рынке труда.

"Постоянная слабость рынка труда повышает риск рецессии или стагфляции, поддерживая распределение золота", – отмечают аналитики State Street Investment Management.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях. А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике", - резюмировала Елена Соседка.

Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.