Цена на золото впервые в истории превысила отметку в $3900 за унцию

Киев • УНН

 • 454 просмотра

6 октября стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 3900 долларов за унцию. Это стало следствием роста спроса на безопасные активы из-за ослабления японской иены, приостановки работы правительства США и ожидания снижения процентной ставки ФРС.

Цена на золото впервые в истории превысила отметку в $3900 за унцию

В понедельник, 6 октября, стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 3900 долларов за унцию, что стало следствием резкого роста спроса на безопасные активы. На рынке царит неопределенность из-за ослабления японской иены, приостановки работы правительства США и ожидания нового снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 02:08 по Гринвичу спотовая цена золота выросла на 1,1% – до $3929,91 за унцию, тогда как декабрьские фьючерсы в США поднялись на 1,2%, до $3954,70. Как отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, "слабость иены на фоне выборов в японской ЛДП оставила инвесторов на один безопасный актив меньше, к которому они могли бы обратиться, и золото смогло это использовать".

Акции золотодобывающих компаний выросли на 135%, превзойдя прибыль производителей чипов, несмотря на ажиотаж вокруг ИИ03.10.25, 14:46 • 2970 просмотров

По словам Уотерера, в условиях ожидаемого снижения ставок ФРС золото остается ключевым инструментом защиты капитала. 

Длительное прекращение работы правительства США означает, что над экономикой страны все еще висит облако неопределенности и потенциальное влияние на ВВП

- подчеркнул эксперт

С начала 2025 года стоимость золота уже выросла на 49%, после подъема на 27% в 2024-м. Этому способствуют активные закупки со стороны центральных банков, увеличенный спрос на ETF-фонды, обеспеченные золотом, ослабление доллара и заинтересованность розничных инвесторов, которые ищут надежное убежище от геополитических рисков.

Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина29.09.25, 09:17 • 21030 просмотров

Дополнительный импульс росту придало заявление ФРС в прошлом месяце об очередном снижении ставки на 0,25%, что сделало золото более привлекательным в период низких процентных ставок. 

Ранее, в марте, спотовая цена впервые превысила $3000, а в сентябре – $3700. На этом фоне аналитики и брокеры все увереннее прогнозируют дальнейший рост стоимости золота до новых исторических максимумов.

Напомним

По словам финтехэксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях 

– резюмировала Елена Соседка.

Она отметила, что нынешний рост стоимости золота – это лишь верхушка айсберга, ведь на глобальном уровне он свидетельствует о подготовке инвесторов к ослаблению доллара. Снижение курса американской валюты делает золото доступнее для покупателей на международных рынках, что, в свою очередь, усиливает спрос и стимулирует дальнейший рост цены.

Основными движущими силами стабильного спроса на золото остаются центральные банки, прежде всего Китая и России. Они активно наращивают свои золотые резервы, фактически реализуя стратегию дедолларизации и демонстрируя стремление уменьшить зависимость от американской валюты.

Степан Гафтко

