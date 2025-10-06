$41.230.05
Ціна на золото вперше в історії перевищила позначку в $3900 за унцію

Київ • УНН

 • 488 перегляди

6 жовтня вартість золота вперше в історії перевищила позначку в 3900 доларів за унцію. Це стало наслідком зростання попиту на безпечні активи через ослаблення японської єни, призупинення роботи уряду США та очікування зниження процентної ставки ФРС.

Ціна на золото вперше в історії перевищила позначку в $3900 за унцію

У понеділок, 6 жовтня, вартість золота вперше в історії перевищила позначку в 3900 доларів за унцію, що стало наслідком різкого зростання попиту на безпечні активи. На ринку панує невизначеність через ослаблення японської єни, призупинення роботи уряду США та очікування нового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на 02:08 за Гринвічем спотова ціна золота зросла на 1,1% – до $3929,91 за унцію, тоді як грудневі ф’ючерси в США піднялися на 1,2%, до $3954,70. Як зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер, "слабкість єни на тлі виборів у японській ЛДП залишила інвесторів на один безпечний актив менше, до якого вони могли б звернутися, і золото змогло це використати".

За словами Вотерера, в умовах очікуваного зниження ставок ФРС золото залишається ключовим інструментом захисту капіталу. 

Тривале припинення роботи уряду США означає, що над економікою країни все ще висить хмара невизначеності та потенційний вплив на ВВП

- підкреслив експерт

З початку 2025 року вартість золота вже зросла на 49%, після підйому на 27% у 2024-му. Цьому сприяють активні закупівлі з боку центральних банків, збільшений попит на ETF-фонди, забезпечені золотом, ослаблення долара та зацікавлення роздрібних інвесторів, які шукають надійне укриття від геополітичних ризиків.

Додатковий імпульс зростанню надала заява ФРС минулого місяця про чергове зниження ставки на 0,25%, що зробило золото привабливішим у період низьких відсоткових ставок. 

Раніше, у березні, спотова ціна вперше перевищила $3000, а у вересні – $3700. На цьому тлі аналітики та брокери дедалі впевненіше прогнозують подальше зростання вартості золота до нових історичних максимумів.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, тенденцію зростання ціни на золото підсилює нестабільна геополітична ситуація у світі.

Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях 

– резюмувала Олена Сосєдка.

Вона зазначила, що нинішнє зростання вартості золота – це лише верхівка айсберга, адже на глобальному рівні воно свідчить про підготовку інвесторів до ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти робить золото доступнішим для покупців на міжнародних ринках, що, своєю чергою, підсилює попит і стимулює подальше зростання ціни.

Основними рушіями стабільного попиту на золото залишаються центральні банки, передусім Китаю та росії. Вони активно нарощують свої золоті резерви, фактично реалізуючи стратегію дедоларизації та демонструючи прагнення зменшити залежність від американської валюти.

