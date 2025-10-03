$41.280.05
Ексклюзив
12:39 • 1934 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 3312 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 7992 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 20102 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 23367 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 17764 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 18559 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 15854 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15173 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18065 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Акції золотодобувних компаній зросли на 135%, перевершивши прибутки виробників чіпів, попри ажіотаж довкола ШІ

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Індекс світових золотих акцій MSCI зріс на 135% за рік, тоді як акції виробників напівпровідників зросли лише на 40%. Золото подорожчало на 45% і досягло нових історичних максимумів, приваблюючи інвесторів як "тиха гавань" на тлі світової невизначеності.

Акції золотодобувних компаній зросли на 135%, перевершивши прибутки виробників чіпів, попри ажіотаж довкола ШІ

Індекс світових золотих акцій MSCI зріс приблизно на 135% за рік, слідуючи за зростанням золота, яке подорожчало більш ніж на 45% і досягло нових історичних максимумів. Індекс акцій золотодобувних компаній торгується на рівні, що в 13 разів перевищує прогнозовані прибутки, що трохи нижче середнього показника за останні п’ять років. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри широкий інтерес до штучного інтелекту та значне зростання акцій виробників мікросхем цього року, інвестиції в золотодобувні компанії виявилися перспективнішими.

Індекс акцій глобальних золотодобувних компаній від MSCI Inc. зріс приблизно на 135%, у той час як вартість золота стрімко зростала. Цей показник впевнено наближається до рекордного рівня у порівнянні з індексом найбільших виробників напівпровідників, який виріс лише на 40%.

Такий значний розрив підкреслює важливу тенденцію на світових фінансових ринках цього року. Інвестори, які прагнуть отримати прибуток у сфері штучного інтелекту, водночас звертають увагу на стабільне зростання цін на золото. Центральні банки в усьому світі активно накопичують цей дорогоцінний метал.

Анна Ву, стратег з крос-активів у Van Eck Associates Corp. (Сідней), вважає золото та золотодобувні компанії одними з найперспективніших активів на середньострокову перспективу. Золото приваблює як "тиха гавань", а золотодобувні компанії можуть виграти завдяки зростанню маржі та переоцінці вартості.

Цього року золото подорожчало більш ніж на 45%, досягнувши нових історичних максимумів і наблизившись до найкращого результату з 1979 року. На зростання вплинули закупівлі з боку центральних банків, зниження ставок Федеральною резервною системою США, дедоларизація та зростання інвестицій у біржові фонди, забезпечені золотом.

Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина 29.09.25, 09:17 • 20435 переглядiв

Акції таких великих золотодобувних компаній, як Newmont Corp. і Agnico Eagle Mines Ltd., що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі, зросли більш ніж удвічі у 2025 році. Акції китайської Zijin Mining Group Co. підскочили на 130% на Гонконгській біржі, випередивши зростання китайського лідера AI-сектору — Alibaba Group Holding Ltd. Лондонська Fresnillo Plc, яка займається видобутком золота й срібла, майже вчетверо збільшила свою капіталізацію та стала найкращим активом індексу FTSE 100.

При цьому сектор дорогоцінних металів викликає значно менше занепокоєння щодо переоцінки, ніж технологічний. Індекс MSCI Gold Miner торгується з коефіцієнтом ціна/прибуток 13, що трохи нижче середнього рівня за останні п’ять років. Для порівняння, індекс виробників чипів має коефіцієнт 29 — істотно вище за п’ятирічну норму.

Чару Чанана, головна інвестиційна стратегиня Saxo Markets у Сінгапурі, зазначає, що навіть після стрімкого зростання ціни на золото, мультиплікатори золотодобувних компаній залишаються невисокими. Прибутки зростали швидше, ніж ціни, і якщо золото залишиться біля рекордних позначок, розрахунки грошових потоків і далі свідчитимуть про високі маржі.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, таке стрімке зростання ціни на золотого лише верхівка айсберга.

Вартість золота, за її словами відзеркалює те, що світ живе у стані невизначеності та кризи довіри.

"І коли сучасні фінансові інструменти виглядають крихкими, інвестори знову звертаються до найдавнішого символу стабільності – золота", – заявила Сосєдка.

Вона додала, що  "шатдаун" уряду США, внутрішньополітичні чвари у Вашингтоні та очікування зниження ставок ФРС змусили капітал тікати з акцій у "тиху гавань".

Підсилює цей рух, на думку Олени Сосєдки, геополітична напруженість.

Крім того, зростання вартості золота означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Що спричинене перш за все, очікуванням зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Логіка проста – якщо ФРС почне пом’якшувати свою політику, дохідність доларових облігацій впаде, і золото стане привабливішим. Адже воно не знецінюється разом із валютою.

Ціни на золото тримаються біля рекордних максимумів на тлі очікувань зниження ставки ФРС та шатдауну уряду США02.10.25, 09:20 • 2292 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Федеральна резервна система
Bloomberg
Вашингтон
Сінгапур