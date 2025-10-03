Акції золотодобувних компаній зросли на 135%, перевершивши прибутки виробників чіпів, попри ажіотаж довкола ШІ

Індекс світових золотих акцій MSCI зріс приблизно на 135% за рік, слідуючи за зростанням золота, яке подорожчало більш ніж на 45% і досягло нових історичних максимумів. Індекс акцій золотодобувних компаній торгується на рівні, що в 13 разів перевищує прогнозовані прибутки, що трохи нижче середнього показника за останні п’ять років. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри широкий інтерес до штучного інтелекту та значне зростання акцій виробників мікросхем цього року, інвестиції в золотодобувні компанії виявилися перспективнішими.

Індекс акцій глобальних золотодобувних компаній від MSCI Inc. зріс приблизно на 135%, у той час як вартість золота стрімко зростала. Цей показник впевнено наближається до рекордного рівня у порівнянні з індексом найбільших виробників напівпровідників, який виріс лише на 40%.

Такий значний розрив підкреслює важливу тенденцію на світових фінансових ринках цього року. Інвестори, які прагнуть отримати прибуток у сфері штучного інтелекту, водночас звертають увагу на стабільне зростання цін на золото. Центральні банки в усьому світі активно накопичують цей дорогоцінний метал.

Анна Ву, стратег з крос-активів у Van Eck Associates Corp. (Сідней), вважає золото та золотодобувні компанії одними з найперспективніших активів на середньострокову перспективу. Золото приваблює як "тиха гавань", а золотодобувні компанії можуть виграти завдяки зростанню маржі та переоцінці вартості.

Цього року золото подорожчало більш ніж на 45%, досягнувши нових історичних максимумів і наблизившись до найкращого результату з 1979 року. На зростання вплинули закупівлі з боку центральних банків, зниження ставок Федеральною резервною системою США, дедоларизація та зростання інвестицій у біржові фонди, забезпечені золотом.

Акції таких великих золотодобувних компаній, як Newmont Corp. і Agnico Eagle Mines Ltd., що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі, зросли більш ніж удвічі у 2025 році. Акції китайської Zijin Mining Group Co. підскочили на 130% на Гонконгській біржі, випередивши зростання китайського лідера AI-сектору — Alibaba Group Holding Ltd. Лондонська Fresnillo Plc, яка займається видобутком золота й срібла, майже вчетверо збільшила свою капіталізацію та стала найкращим активом індексу FTSE 100.

При цьому сектор дорогоцінних металів викликає значно менше занепокоєння щодо переоцінки, ніж технологічний. Індекс MSCI Gold Miner торгується з коефіцієнтом ціна/прибуток 13, що трохи нижче середнього рівня за останні п’ять років. Для порівняння, індекс виробників чипів має коефіцієнт 29 — істотно вище за п’ятирічну норму.

Чару Чанана, головна інвестиційна стратегиня Saxo Markets у Сінгапурі, зазначає, що навіть після стрімкого зростання ціни на золото, мультиплікатори золотодобувних компаній залишаються невисокими. Прибутки зростали швидше, ніж ціни, і якщо золото залишиться біля рекордних позначок, розрахунки грошових потоків і далі свідчитимуть про високі маржі.

Нагадаємо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, таке стрімке зростання ціни на золотого лише верхівка айсберга.

Вартість золота, за її словами відзеркалює те, що світ живе у стані невизначеності та кризи довіри.

"І коли сучасні фінансові інструменти виглядають крихкими, інвестори знову звертаються до найдавнішого символу стабільності – золота", – заявила Сосєдка.

Вона додала, що "шатдаун" уряду США, внутрішньополітичні чвари у Вашингтоні та очікування зниження ставок ФРС змусили капітал тікати з акцій у "тиху гавань".

Підсилює цей рух, на думку Олени Сосєдки, геополітична напруженість.

Крім того, зростання вартості золота означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Що спричинене перш за все, очікуванням зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Логіка проста – якщо ФРС почне пом’якшувати свою політику, дохідність доларових облігацій впаде, і золото стане привабливішим. Адже воно не знецінюється разом із валютою.

