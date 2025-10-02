Ціни на золото тримаються біля рекордних максимумів на тлі очікувань зниження ставки ФРС та шатдауну уряду США

Світові ціни на золото зберігають позиції біля рекордних максимумів, адже ринки враховують майже гарантоване зниження ключової ставки ФРС США та політичну невизначеність, пов’язану з частковим припиненням роботи американського уряду. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

02 жовтня спотова ціна на золото становила $3 862,07 за унцію після того, як напередодні метал досяг історичного рекорду у $3 895,09. Аналітики пов’язують стійкий попит із погіршенням даних щодо зайнятості у США та ризиком затримки ключових економічних публікацій через урядовий "шатдаун".

Слабкі дані ADP щодо зайнятості напередодні звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі відродили ставки ФРС на зниження ставки з метою послаблення долара США. Золото також зросло через припинення роботи уряду США

За його словами, спекулянти та керуючі фондами утримують "чисті довгі позиції", що свідчить про впевненість у подальшому зростанні, але ринок ще далекий від перегріву.

Президент ФРС Чикаго Остан Гулсбі водночас закликав до обережності: інфляційні ризики змушують регулятора балансувати між стимулюванням економіки та стримуванням цін. Попри це, інструмент CME FedWatch показує, що ринки практично одностайно очікують зниження ставки на 25 базисних пунктів уже цього місяця.

Золото історично розглядається як "тиха гавань" у часи нестабільності. Прогнози Goldman Sachs свідчать, що до середини 2026 року ціна може сягнути $4 000, а до кінця року – $4 300 за унцію. Додатковим чинником росту є активність ETF-фондів: найбільший у світі SPDR Gold Trust повідомив про приріст активів на 0,59% – до 1 018,89 тонн, що стало максимумом із липня 2022 року.

Таким чином, золото зберігає роль ключового інструмента захисту капіталу, а невизначеність у політиці США лише підштовхує інвесторів до нових покупок.

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, таке стрімке зростання ціни на золотого лише верхівка айсберга.

$3 800 за унцію золота – це не просто рекорд. Це дзеркало нашого світу, який живе у стані невизначеності та кризи довіри. І коли сучасні фінансові інструменти виглядають крихкими, інвестори знову звертаються до найдавнішого символу стабільності – золота